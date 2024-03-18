受虐童「剴剴」長眠陽明山 親友提醒：可追思、勿合掌拜

遭保母虐死的「剴剴」長眠在陽明山公墓。（取自臉書）

2024/03/18 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕1歲10個月大男童「剴剴」遭保母虐死，引發社會譁然。如今「剴剴」的後事已圓滿完成，安葬在台北市陽明山公墓花葬區，親友提醒，民眾可前往追思、悼念，但「剴剴」年紀太小，不宜合掌祭拜，避免損及陰德。

「剴剴」的親友林祐生說，「剴剴」3月10日已安葬在陽明山第一公墓臻愛樓的花葬區（E1區），希望在天堂無憂無慮、不再受恐懼，喪禮全程由殯葬業者簡年松、簡暐峰無償辦理，花葬只是一個區域，沒有記名的墓碑，祭拜時只能用一束花，不能焚燒紙錢。

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他也提醒，「剴剴」生於2022年2月21日，因為年紀太小，除非是年齡更小的孩子才能合掌祭拜，其餘人士只要聊天、說話就好，避免損及陰德，因此家屬才未設立牌位或使用塔位。

網友稱看到「剴剴」在地府很開心

有網友留言說，有1名宮廟董事長稱「下地府」看到「剴剴」，一手拿養樂多、一手拿蛋糕很開心，身邊還有同伴，後來還看到「剴剴」在騎腳踏車，不論是否真假，但這才是小孩該有的生活，如果是真的就太讓人欣慰了。

留言一出，引發熱烈迴響，大批網友都說「希望是真的」，並說「他值得最好的快樂」；也有人不捨表示，「『火來了，趕快跑』聽了好沉重，這不該是這個年齡的孩子聽的一句話」。

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遭保母虐死的1歲男童「剴剴」安葬在陽明山公墓花葬區。（取自臉書）

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