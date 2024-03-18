坦言剴剴案「多環節出問題」 薛瑞元點出2點最關鍵

衛福部長薛瑞元到立法院社福及衛環委員會進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」。（記者塗建榮攝）

2024/03/18 15:15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長薛瑞元今（18）日到立法院社福及衛環委員會進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，被問及剴剴案是哪一個環節出問題，他坦言是「多個環節都出問題」，並點出2大環節是關鍵，包含新北社福中心處理出養優先於照顧孩子、兒盟堅持為小孩換保母。

民進黨立委劉建國認為，此案不是社會安全網破洞，而是人為因素無法及時啟動與連結，造成孩子在安全範圍裡面遭受最痛苦的折磨，這個事情非常需要好好檢討，從社政、衛政到警政到底出了什麼問題？

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薛瑞元說明，哪一個環節出問題？其實是多個環節都出問題，第一點是新北社福中心在接受這個家庭時，一開始剴剴生母懷孕在看守所時，就表示想把小孩出養，但生下來後，媽媽就不見了，所以社福中心社工把精力放在如何完成收養，進行後續找祖母協調更改監護人等事宜，以利進行收養程序。

薛瑞元認為，新北處理過程忘記小朋友才是當務之急，照顧工作就一下子丟給兒盟，小孩照顧就沒他們的事了，到目前為止，新北市也還沒有結案，小孩子都過世這麼久了。他指出，首要問題就是地方處理類似工作，沒有把重點放對，重點是保護小孩，而非出養工作，更別說是否出養才能讓孩子得到最佳照顧，也沒有評估。

第二個問題環節，薛瑞元表示，在於兒盟接到這個案子後，沒有做很好的評估，儘管祖母得到監護權後，仍希望出養，新北社會局就找兒盟處理小孩安置問題，但過程中，祖母已聘請另外一位保母照顧1年，期間沒有問題，兒盟卻把小孩從原保母手中移開，交給另外一個縣市的保母，這樣的行為就非常奇怪。

劉建國追問，為何有這種行為？監護人是希望原保母照顧，卻未遵循監護人的意見？

薛瑞元解釋，像兒盟這樣的機構，沒有自營照顧機構，也沒有寄養家庭，也沒有保母，因此必須要與保母合作，但又認為與保母不是契約關係，不想或無力去對保母監督管理，據悉此案原保母每月收費3萬元，後來的保母收費2.6萬元，這些錢由兒盟出錢，這是一個問題。

劉建國指出，難道小朋友生命是物品？誰比較便宜就誰處理？薛瑞元強調，他不知道是不是這個原因，但這是一個可能的原因，現在會要求相關事務不能由民間機構統包，而要由地方政府來做這件事，因為地方本來就有委託安置系統，且有機制監督執行狀況，這是未來要檢討改善部分，中央會建立統一評估標準。

薛瑞元也指出，關於不能相關事務統包給機構，並不是現在才想要修法，其實兒少權法草案已提出這點，但部分地方政府、民團與專家反對，認為維持現狀比較好，包含剴剴案所涉及的地方政府就有反對，然而這些中間要決定的事情，仍有政府機關介入的必要性，也希望未來修法，立委能夠支持。

劉建國另指出，目前8大收出養服務費用不一，兒盟10萬元，其餘7家介於7萬元至12萬元不等，各家存在落差。薛瑞元指出，這次兒少權法修法也納入調整。

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