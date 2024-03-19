立委質詢權協商無共識 吳思瑤曝：「雙黃」主張不同調

立法院民進黨團今日舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨翻攝）

2024/03/19 11:16

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權的爭議，韓昨（18日）召集三黨團黨鞭溝通。民進黨團幹事長吳思瑤還原昨日狀況，指民眾黨團副總召黃珊珊雖表示尊重韓院長裁示，但也希望可以恢復委員質詢權，不料後來到場的民眾黨團總召黃國昌的主張卻與黃珊珊不同調。民進黨團後續仍會繼續爭取恢復委員質詢權。

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。韓昨召集三黨團黨鞭溝通，歷經約1個半小時討論仍無共識，將擇期再正式協商。

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吳思瑤今日於民進黨團記者會中回應此事。她說，昨協商時，民進黨團一再要求韓院長恢復委員質詢時間，但國民黨團、民眾黨團在意見上還沒達成共識，有趣的是，黃珊珊昨先到場，她雖表示尊重韓院長協商中的裁示，但也希望恢復委員質詢權。不料，之後到場的黃國昌主張卻和黃珊珊不同調。

媒體詢問國民黨團要求民進黨團先道歉？吳思瑤指出，昨協商時韓院長也一直說：「我們來改進，看怎麼處理更好。」韓也認為可以反省、改進，一起解決問題，沒有要求誰道歉，現場沒有感受到韓有這樣的想法；國民黨一直施以壓力，讓一個可以被解決的事情增加難度，司馬昭之心路人皆知，我們不會隨之起舞。

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