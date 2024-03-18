立委質詢權爭議12:30協商 柯建銘：能校正回歸最重要

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者謝君臨攝）

2024/03/18 11:24

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權爭議，民進黨團總召柯建銘今（18日）表示，中午12點半韓找3個黨團黨鞭協商，「當然我建議是恢復所有委員的質詢權。」他說，這過去也有案例，之前朝野因美豬爭議在議場發生嚴重衝突，包括丟豬內臟等，時任國民黨立委費鴻泰拒絕上台質詢，後來協商讓他重新質詢，希望大家可以平心靜氣面對此事，「能夠校正回歸是最重要的。」

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。

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柯建銘上午受訪表示，本來預計今日上午11點協商，稍早國民黨團總召傅崐萁說民眾黨團總召黃國昌有事，改為12點半；韓國瑜當初是通知各黨黨鞭，在院長室旁的會議室溝通，這到底是屬於朝野協商還是私下談，等一下要先定位清楚。除民進黨立委陳亭妃以外，不建議太多人去，頂多3個。

「陳委員說法是關鍵。」柯建銘說，陳亭妃當天原本排在上午最後一個質詢，她和邱議瑩委員調換，議事人員有告訴陳「韓院長下午有外賓」，到底真相是如何，不管怎麼樣，今天要解決問題，不是要爭吵，如何解決問題比較重要，以後能夠不再發生；國會五法1999年修正後，沒有發生過這種事。

柯建銘強調，我們要談的是憲政層次、立委職權的問題，和議事規則不同，希望中午談的時候大家能夠冷靜面對，「當然我建議是恢復所有委員的質詢權。」

他說，過去有案例，蘇貞昌當行政院長時，美豬事情衝突最大，朝野在議場吵很兇，包括丟內臟等；那次總質詢，費鴻泰在台下，輪到他時拒絕上台，就跳過，但我們後來還是協商讓費委員能重新質詢，大家平心靜氣好好面對此事，避免以後再發生，到底是誰的疏忽沒關係，能夠校正回歸是最重要的。

媒體詢問，黃國昌批評是民進黨委員自己遲到。柯建銘表示，他講得很清楚，不是民進黨委員遲到，是因為議事人員太晚通知國民黨立委羅明才，當天下午2點10分才在議場螢幕更正訊息，議事人員通知羅，羅從外面趕回、飆車，羅也通知主席台會慢3、5分鐘，但韓院長沒有等，引發骨牌效應。

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