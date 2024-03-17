「沒收」質詢權風波 韓明召開朝野協商解決 柯建銘︰恢復質詢權是共同方向

民進黨團總召柯建銘透露，立法院長韓國瑜已通知18日召開朝野協商，讓立委恢復質詢權是共同方向。（記者陳政宇攝）

2024/03/17 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕立法院民進黨團指控立法院長韓國瑜沒收質詢權，韓辦表示願儘速邀集三個黨團總召協商，尋求處理方式。民進黨團總召柯建銘昨表示，韓國瑜已通知明（十八）日召開朝野協商，恢復立委質詢權是共同方向。國民黨團總召傅崐萁說，韓體恤部分委員的請求，看有無補救的機會，國民黨團會尊重韓的看法及朝野協商的決定。

立法院院會十五日進行施政總質詢，部分立委臨時改書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，影響後續七位立委未能趕到議場。

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傅崐萁認為，韓院長當天依法落實議事規則，並無不妥。因遲到導致唱名三次後跳過，這是立法院的常態。國民黨團書記長洪孟楷也說，這次風波凸顯韓的高度與風度，也希望在韓院長召開協商給民進黨台階下時，綠營立委可以先向國人致歉。

民眾黨團總召黃國昌則抨擊，輪到的人被點名三次還沒到場，韓國瑜是按議事規則在走。不知道有哪條議事規則規定，輪到質詢的委員不到場，主席要先宣告休息。

柯建銘受訪表示，沒收質詢權是何其重大事項，立委不分藍綠，要共同維護憲法所賦予的質詢權，互相抹黑都不好，責任歸屬當然是「韓國瑜疏於管理，議事人員怠惰」，知道陳亭妃改書面後，就要立刻通知所有立委，否則台上議事人員坐在那裡幹嘛？韓國瑜對立法院過去的處理也不太熟悉，有值得檢討跟改進的地方。

柯建銘說，韓國瑜已通知邀三黨團朝野協商，恢復立委質詢權應是朝野共同方向，議事人員也應上緊發條；如何共同維護憲政秩序、立委職權，是朝野共同目標，有些技術性問題應改進，這不是議事規則第廿九條可簡單處理的。至於如何補救？柯認為，過去有補救慣例，恢復質詢權就好。

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