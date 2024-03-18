立委質詢權爭議未解、擇期正式協商 柯建銘：事緩則圓

針對上週立委質詢權遭院長取消風波，18日立法院長韓國瑜邀集朝野進行協商。圖為民進黨團總召柯建銘。（記者方賓照攝）

2024/03/18 15:06

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權，韓今（18）日中午12時30分召集朝野黨團幹部溝通，歷經約1個半小時討論，仍未有共識。民進黨團總召柯建銘於會後受訪指出：「（大家）態度有點不太一樣…今天當然還有不同意見，沒關係，事緩則圓，稍微冷靜、沉澱一下，下次就是正式朝野協商，會全程直播。」

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。對此，韓國瑜今日召集3個黨團的總召溝通，討論是否恢復質詢權等事宜。

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柯建銘表示，剛才裡面溝通方式就是大家來談，「我一開始就講今天不要針鋒相對，也不是朝野協商，就是私下溝通，所以讓民進黨立委陳亭妃來陳述事實，議事處也表達看法，說明過程是怎麼樣，先把這個對焦。」

不過，柯建銘也坦言：「（大家）態度不太一樣；我們主張過去有案例，朝野協商重新來，廖正井1次、費鴻泰2次，有時候議場跳過，主席會找總召上來，『給他們重講好不好？』這都ok。」他認為，這並非很大的衝突，立委的質詢權還是要尊重，今天當然還有不同意見，沒關係，事緩則圓，下次正式協商、直播。

媒體詢問國民黨團要求民進黨團道歉？柯建銘說：「哪來道歉，我講得很清楚，質詢是憲法層次，議事規則是議事規則，兩個有差異，且議事規則第29條是講院會討論事項，質詢事項援引這個而已，這沒有什麼不能談的；最上位立委質詢權發生問題，如何謀求補正之道而已，過去都有前例，朝野協商簽名就好了。

柯建銘強調，這裡面不講對錯、沒有對錯，韓院長有他的難處，底下（議場內）又沒有人，大家重新磨合再討論一下，「我還是比較建議要校正回歸。」

國民黨團總召傅崐萁指出，對於這次立院發生跳過質詢相關問題，這也是一個 讓所有立委要深深省思的問題，既然今天要代表人民質詢，為何要改成書面，又或者是縮短質詢時間；不管執政黨或在野黨都是來監督政府、表達民意的，我們再三強調，國民黨一切依照議事規則走，該怎麼樣就是怎麼樣。

民眾黨團總召黃國昌則說，他們只向韓院長報告2件事，一是他們有點不大了解現在進行的是哪個程序，因為若是黨團協商，這有一定的要求，例如要在正式場所、直播過程等；但今天因為是韓院長通知，基於對韓的尊重，我們就來了，不要讓外界誤會說民眾黨很大牌；至於這件事韓如何裁示，我們都會接受。

針對上週立委質詢權遭院長取消風波，18日立法院長韓國瑜邀集朝野進行協商。圖為民眾黨團總召黃國昌。（記者方賓照攝）

圖為國民黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

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