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遭追徵不當黨產興訟敗訴 朱立倫：民進黨希望國民黨從地球上消滅

國民黨主席朱立倫出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會，會中朱立倫致詞。（記者王藝菘攝）

國民黨主席朱立倫出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會，會中朱立倫致詞。（記者王藝菘攝）

2024/03/19 11:35

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，追徵8.6億元，提起行政訴訟，法院一審判國民黨敗訴，日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定。對此，國民黨主席朱立倫今（19）日表示，民進黨對國民黨清算鬥爭，希望國民黨從地球上消滅，全世界民主國家沒有做這件事。

朱立倫今天出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會，受訪時表示，民進黨對國民黨清算鬥爭，最大方式，第一是把國民黨依法取得財產所有凍結沒收；第二，不斷對過去所做，追負債，希望國民黨從這地球上消滅，全世界民主國家沒有做這件事，反問把沒收財產拿去還過去負債，不就是最簡單嗎？

此外，台中市長盧秀燕帶頭邀藍營9位女性縣市首長談電價，被視為在為2028總統大選鋪路。朱立倫表示，盧秀燕是女力代表、最好媽媽市長，也是重要的直轄市長，他對盧市長非常支持，相信盧可以帶領女力縣市長把事情做好。民進黨不斷在拚政治，找假想敵，藍營重要首長一個一個成為攻擊目標，選舉已經過，民進黨若要搞政治鬥爭，台灣政治永不得安寧，應該認真把市民關心的事情做好。

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