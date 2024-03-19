遭質疑輪值委員不在議場 民進黨團：劃錯重點檢討錯人

立法院民進黨團今日舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨翻攝）

2024/03/19 12:52

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權的爭議，有立院人士指出，當天下午民進黨團3位輪值委員都不在場。對此，民進黨團強調，黨團內規是要求輪值委員在非總質詢期間，於議場內因應突發議事攻防狀況，但總質詢並無議案要處理，依規定輪值委員只要在院區即可，「不要劃錯重點，檢討錯人。」

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。韓昨召集三黨團黨鞭溝通，歷經約1個半小時討論仍無共識，將擇期再正式協商。

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對於有立院人士質疑，民進黨團15日當天3位輪值委員洪申翰、林楚茵、陳培瑜皆不在議場內，洪申翰說，輪值委員是民進黨團內部人員配置上的內規，假如院會有報告事項和討論事項，以防其它政黨可能會對特定議案喊「逕付二讀」，我們就要有人在現場做出即時反應。

但，洪申翰強調，在總質詢時間，按民進黨團內規，就是請輪值委員待在立院院區就好，因為總質詢時不會有人喊「逕付二讀」或做議案變更，本來在內規就有處理差別，國民黨團要拿這個做文章，「他們不知我們的內規。」

民進黨團幹事長吳思瑤指出，每次會議都會安排輪值委員沒錯，其功能主要是必須在討論議案過程，因應突發狀況他要在場，總質詢從以前至今都非常順暢，並沒有要求總質詢時3位輪值委員坐在那的必要，若有必要，請問當天下午有任何國民黨輪值委員在現場？

吳思瑤說，當天下午也有國民黨委員涂權吉要質詢，不去檢討主持議事缺漏，反而檢討受害者，現在還扯到輪值委員，是否越扯越遠。

「該檢討的，難道是被剝奪權利的委員？」吳思瑤表示，總質詢時委員只要依排定時間按表操課，在院區等候，但可以依序到場，數十年來如一日，沒人規定總質詢的委員要當天從早到尾坐在那，「今天的總質詢，國民黨委員有人從頭到尾坐在那？」這是基本的ABC，不要劃錯重點，檢討錯人，孰可忍如不可忍。

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