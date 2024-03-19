為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

現場直擊！立院總質詢整排空位 林楚茵：國民黨委員坐在哪？

立法院19日院會進行施政總質詢議程，台下絕大多數立委座位都空著。（記者廖振輝攝）

立法院19日院會進行施政總質詢議程，台下絕大多數立委座位都空著。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 11:08

相關新聞請見：

立委遲到亂質詢？立院院會出席狀況曝光 僅這些人到

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院上週五（15日）院會進行施政總質詢議程，部分立委臨時改為書面質詢，院長韓國瑜一路唱名登記質詢立委未到後宣布休息，綠營指控影響後續7位立委的質詢權，藍營則指責這些立委「遲到」。民進黨立委林楚茵披露今（19）日院會出席狀況，議場內絕大多數皆為空位，她質疑「國民黨委員坐在哪」？

立法院會今繼續邀請行政院長陳建仁進行施政總質詢，登記財政組質詢的依序為王鴻薇、林德福、吳春城、鍾佳濱；登記教育文化組的有葛如鈞、麥玉珍（書面）、葉元之、張嘉郡、范雲（書面）、陳秀寳、林倩綺、鄭正鈐、張雅琳（書面）、王美惠；交通組的有廖偉翔、陳俊宇、葛如鈞、林憶君、邱鎮軍、邱志偉。

據觀察，九點半正值林德福質詢時，議場立委席有三位立委，分別是吳春城、鍾佳濱、張嘉郡。約九點四十分、吳春城質詢時，陳秀寳、葛如鈞也已抵達。

針對上週五的質詢之亂，身為當事人的林楚茵受訪表示，國民黨這幾天睜眼說瞎話，指下午質詢兩點半就要準時坐在那裡（議場），但他們有坐在那嗎？否則為何國民黨立委羅明才、涂權吉的名字被跳過。

林楚茵說明，議事人員會按議事日程及質詢順序，一一通知立委大概幾點鐘進議場，而她收到的通知是下午4點20分，她沒有要苛責議事人員，但若配合韓國瑜說謊、配合國民黨立委睜眼說瞎話，立法院會變成什麼？她身為一位立委，為何要質詢還得先道歉？這真的是對立法院最大的羞辱，呼籲兩位國民黨立委勇敢站出來。

林楚茵強調，可以檢討立委依質詢及議事人員通知時間的方法不好，這可以改變，但不應該睜眼說瞎話，若今天助長說謊的文化，台灣的社會會變成什麼樣？

關於今天院會的總質詢情況，林楚茵說，大家可以進去看看，後面要質詢的國民黨委員坐在哪裡？她不會認為未到者是在偷懶，這些人可能現在像她當時一樣，正在研究室準備質詢內容，這是立法院的常態，如果立委的日常被抹黑不造假，甚至立委自己說謊話、欺騙社會大眾，這是最壞的民主示範。

民進黨立委林楚茵披露今（19）日院會的立委席狀況，絕大多數皆為空位，她並質疑「國民黨委員坐在哪？」（林楚茵辦公室提供）

民進黨立委林楚茵披露今（19）日院會的立委席狀況，絕大多數皆為空位，她並質疑「國民黨委員坐在哪？」（林楚茵辦公室提供）

立法院今天（19日）院會進行施政總質詢，經歷上週五質詢風波，今天開會時絕大多數座位仍空著。（記者廖振輝攝）

立法院今天（19日）院會進行施政總質詢，經歷上週五質詢風波，今天開會時絕大多數座位仍空著。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立委遲到亂質詢？立院院會出席狀況曝光 僅這些人到
2024/03/19 10:44

立委遲到亂質詢？立院院會出席狀況曝光 僅這些人到
總質詢風波 3黨協商沒結論 傅崐萁：堅持按議事規則行事
2024/03/18 19:51

總質詢風波 3黨協商沒結論 傅崐萁：堅持按議事規則行事

只做對的事！龍廷建設永續品牌之路
總質詢113位立委應全員到齊？柯建銘：外行人講外行話
2024/03/16 18:47

總質詢113位立委應全員到齊？柯建銘：外行人講外行話
綠委重申質詢沒遲到：韓要違反慣例「請議事處別給錯誤時間」
2024/03/16 13:02

綠委重申質詢沒遲到：韓要違反慣例「請議事處別給錯誤時間」
獨家》立院大亂「不只6綠委趕不及」 藍委涂權吉也錯失質詢
2024/03/15 20:45

獨家》立院大亂「不只6綠委趕不及」 藍委涂權吉也錯失質詢
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播