現場直擊！立院總質詢整排空位 林楚茵：國民黨委員坐在哪？

立法院19日院會進行施政總質詢議程，台下絕大多數立委座位都空著。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 11:08

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立委遲到亂質詢？立院院會出席狀況曝光 僅這些人到

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院上週五（15日）院會進行施政總質詢議程，部分立委臨時改為書面質詢，院長韓國瑜一路唱名登記質詢立委未到後宣布休息，綠營指控影響後續7位立委的質詢權，藍營則指責這些立委「遲到」。民進黨立委林楚茵披露今（19）日院會出席狀況，議場內絕大多數皆為空位，她質疑「國民黨委員坐在哪」？

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立法院會今繼續邀請行政院長陳建仁進行施政總質詢，登記財政組質詢的依序為王鴻薇、林德福、吳春城、鍾佳濱；登記教育文化組的有葛如鈞、麥玉珍（書面）、葉元之、張嘉郡、范雲（書面）、陳秀寳、林倩綺、鄭正鈐、張雅琳（書面）、王美惠；交通組的有廖偉翔、陳俊宇、葛如鈞、林憶君、邱鎮軍、邱志偉。

據觀察，九點半正值林德福質詢時，議場立委席有三位立委，分別是吳春城、鍾佳濱、張嘉郡。約九點四十分、吳春城質詢時，陳秀寳、葛如鈞也已抵達。

針對上週五的質詢之亂，身為當事人的林楚茵受訪表示，國民黨這幾天睜眼說瞎話，指下午質詢兩點半就要準時坐在那裡（議場），但他們有坐在那嗎？否則為何國民黨立委羅明才、涂權吉的名字被跳過。

林楚茵說明，議事人員會按議事日程及質詢順序，一一通知立委大概幾點鐘進議場，而她收到的通知是下午4點20分，她沒有要苛責議事人員，但若配合韓國瑜說謊、配合國民黨立委睜眼說瞎話，立法院會變成什麼？她身為一位立委，為何要質詢還得先道歉？這真的是對立法院最大的羞辱，呼籲兩位國民黨立委勇敢站出來。

林楚茵強調，可以檢討立委依質詢及議事人員通知時間的方法不好，這可以改變，但不應該睜眼說瞎話，若今天助長說謊的文化，台灣的社會會變成什麼樣？

關於今天院會的總質詢情況，林楚茵說，大家可以進去看看，後面要質詢的國民黨委員坐在哪裡？她不會認為未到者是在偷懶，這些人可能現在像她當時一樣，正在研究室準備質詢內容，這是立法院的常態，如果立委的日常被抹黑不造假，甚至立委自己說謊話、欺騙社會大眾，這是最壞的民主示範。

民進黨立委林楚茵披露今（19）日院會的立委席狀況，絕大多數皆為空位，她並質疑「國民黨委員坐在哪？」（林楚茵辦公室提供）

立法院今天（19日）院會進行施政總質詢，經歷上週五質詢風波，今天開會時絕大多數座位仍空著。（記者廖振輝攝）

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