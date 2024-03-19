立委遲到亂質詢？立院院會出席狀況曝光 僅這些人到

立法院19日院會進行施政總質詢。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 10:44

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現場直擊！立院總質詢整排空位 林楚茵：國民黨委員坐在哪？

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院長韓國瑜上週五院會唱名登記質詢立委未到、宣布休息，被控沒收了立委質詢權，藍營批評是立委「遲到」，引發爭論。立法院今（19）日再度舉行院會，除了正在質詢的立委，接下來要質詢的兩、三位立委皆循往例提早到場，並依序上台，其餘立委未在場，也沒發生上週的次序大亂或開天窗。

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立法院會今繼續邀請行政院長陳建仁進行施政總質詢，登記財政組質詢的依序為王鴻薇、林德福、吳春城、鍾佳濱；登記教育文化組的有葛如鈞、麥玉珍（書面）、葉元之、張嘉郡、范雲（書面）、陳秀寳、林倩綺、鄭正鈐、張雅琳（書面）、王美惠；交通組的有廖偉翔、陳俊宇、葛如鈞、林憶君、邱鎮軍、邱志偉。

據觀察，九點半正值林德福質詢時，議場立委席有三位立委，分別是吳春城、鍾佳濱、張嘉郡。約九點四十分、吳春城質詢時，陳秀寳、葛如鈞也已抵達。

王鴻薇：外界以為大部分立委是「巨嬰」

國民黨立委王鴻薇約9點1分站上質詢台，針對上週五的質詢之亂說，今天接續質詢的國民黨立委林德福和民眾黨立委吳春城都提早坐在議場等候，大部分的立委對總質詢都非常重視，但上週五有些立委「遲到」、有些立委因個人行程而更改發言次序，最後從口頭質詢變成書面質詢，造成「質詢之亂」，對立法院傷害非常大，外界會認為大部分的立委都是「巨嬰」、須靠議事人員通知質詢。

王鴻薇批評，更過分的是部分立委自己沒掌握時間、或前面次序亂掉，動輒將責任甩鍋給韓國瑜，還說是韓國瑜提早結束、要去喝酒應酬，這些說法非常惡劣。

林德福質詢時也表示，他連任七屆立委「算資深的」，支持韓國瑜按議事規定，若未按規定走，院會和委員會要怎麼開？不論任何朝野應一律如此，這樣才能維持公平客觀公正。

立法院長韓國瑜19日主持立法院院會。（記者廖振輝攝）

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