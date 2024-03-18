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遭王鴻薇控沒在立院議場 陳亭妃曬座位圖批：後腦勺有長眼睛？

民進黨立委陳亭妃。（記者謝君臨攝）

民進黨立委陳亭妃。（記者謝君臨攝）

2024/03/18 17:01

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權爭議，國民黨立委王鴻薇近日在臉書發文抨擊民進黨立委陳亭妃，指當天她質詢完下一位是邱議瑩委員，「妳到底躲在議場哪裡呀？」對此，陳亭妃今（18）日拿出議場座位圖，指她進入議場、和議事人員講話，都發生在王的座位後方，質疑王「後腦勺難道有長眼睛？」且在韓院長召集朝野黨鞭溝通此事時，秘書處報告也「終於還她公道。」

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續8位立委的質詢權，這舉引發朝野立委針鋒相對，王鴻薇即指控陳亭妃惡人先告狀、民進黨說謊成性。

「終於還我一個公道！」陳亭妃今日表示，近日的紛紛擾擾，畫面會說話，當天11時45分左右，她從文化側門進場後，走到第四排她的位置，王鴻薇的位置則在第三排，當時她與邱議瑩對調質詢順序，議事人員有向主席韓國瑜確認，韓說一樣質詢到王鴻薇，中午有要接待賓客一事，因此她當時就改為書面質詢。

陳亭妃強調：「我們是用心、認真的，不容任何人給我們栽贓。」她也說，秘書長周萬來也坦承，確實他們的看板更新有點耽誤，但這是小事，她不認為國民黨會用一個看板作為其主攻對象，「所以真正對不起議事人員的，是國民黨。」

她說，周秘書長已做書面澄清，證明陳亭妃的正式清白，近日國民黨委員莫名其妙，為了自己的聲量做出這樣追殺的行為，但畫面會說話。

「她（指王鴻薇）說得太過份了，在臉書上寫『說謊成性』，說沒看到我，那到底是誰說謊成性，為了這4個字，我難以接受。」陳亭妃指出，她從政27年，對選民就是誠實、腳踏實地、一步一腳印，「居然被一個國民黨立委說我說謊成性，我無法接受，我要追查真相，就是這樣。」

媒體詢問會否要求王鴻薇向她道歉。陳亭妃說：「道歉無意義了，我只是希望能夠為自己討一個公道而已，證明我自己的清白。」

民進黨立委陳亭妃公布座位圖，還原當天議場狀況。（陳亭妃國會辦公室提供）

民進黨立委陳亭妃公布座位圖，還原當天議場狀況。（陳亭妃國會辦公室提供）

民進黨立委陳亭妃、邱議瑩調換質詢順序。（陳亭妃國會辦公室提供）

民進黨立委陳亭妃、邱議瑩調換質詢順序。（陳亭妃國會辦公室提供）

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