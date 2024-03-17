綠營控韓國瑜沒收質詢權 朱立倫調侃：以後遇民進黨要喊休息

國民黨主席朱立倫今晚出席國民黨立委羅智強舉辦的「民主學校第四期－國會改革營閉幕式」，並表示他要問大家一個最簡單的議事規則，如果輪到質詢不在場怎麼辦？主席要點三次名，如果是國民黨籍就跳過，民進黨籍的最新規則要喊休息。（記者王藝菘攝）

2024/03/17 19:25

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今晚出席國民黨立委羅智強舉辦的「民主學校第四期－國會改革營閉幕式」，致詞時調侃立法院民進黨團指控立法院長韓國瑜沒收質詢權一事，朱立倫說，他要問大家一個最簡單的議事規則，如果輪到質詢不在場怎麼辦？主席要點三次名，如果是國民黨籍就跳過，民進黨籍的最新規則要喊休息。

朱立倫表示，民主不能有差別待遇，要遵照民主規則，民主學校不是以民進黨為主，是真正以人民為主，如果有一天擔任民意代表，要站在民眾的角度監督政府，而不是站在政府的角度來批判在野黨，大家要做的是民意代表，不是黨意代表。

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朱立倫提到，國民黨要不斷改革，唯有年輕朋友越來越多，才有希望，改革過程中希望大家站在一起、支持國民黨，改革的過程中一定會被罵、一定有批評或反彈的力量，但必須接受、堅持下去，才會成功。

朱立倫拜託年輕朋友，多多加入正在努力改革的國民黨，最近要成立數位黨部，呼籲大家踴躍加入，不是當義工，是真正加入國民黨的團隊，也很希望年輕朋友加入青年部等各個部門，因為國民黨在本屆立法院多當選很多席次，很多委員把青年團很多朋友都找去了，面臨人才荒，還有各地方政府的發言人等重要職位，都是國民黨青年團等單位培訓出來，包括民主學校、長風基金會、大九學堂等，真的是缺很多人、空位很多，不管是到地方政府、國會或2026參選里長、議員等民代，都很需要大家的參與。

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