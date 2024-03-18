吳思瑤控熊抱她去撞牆 陳玉珍：以其人之道治其人之身

藍委陳玉珍（左）把霸佔主席台的綠委吳思瑤（右）以熊抱的方式，把她架離到牆角。（記者塗建榮攝）

2024/03/18 21:15

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今日進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，民進黨立委吳思瑤稱，被國民黨立委陳玉珍從背後熊抱，將她架起去撞牆。對此，陳玉珍表示，相較於過去民進黨女立委多次對她採取粗暴行為，她今天對吳思瑤算是客氣的，真要說理也是以其人之道、還治其人之身而已。

陳玉珍今晚還原事發經過指出，當時她原本在財政委員會關心ETF熱銷對升斗小民的影響，結果聽到樓下衛環委員會發生民進黨立委想霸佔主席台，阻擋議事運作，不讓檢討社會安全網的專案報告進行，她就趕下去瞭解情況。

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陳玉珍表示，她一到現場，看到同黨籍立委李彥秀、徐巧芯，在與霸佔備詢台的吳思瑤爭搶麥克風，雙方僵持不下，她見吳屢勸不聽，為保全全民利益，才決定將吳思瑤請下備詢台，讓衛福部長薛瑞元上備詢台進行專案報告，報告人民關心的議題。

陳玉珍說，遺憾的是吳思瑤卻惡人先告狀，罔顧百姓權益只顧護航執政黨。相較於過去以往國民黨立委遭民進黨立委強制驅離的次數不下上百次，民進黨女立委也多次對她採取粗暴行為，她今天對吳思瑤算是客氣的，真要說理也是以其人之道，還治其人之身而已。

陳玉珍提到，她還記得2020年7月，立法院處理處理監察院人事同意權案，她帶著單車安全帽，堅守在院會主席台上，最後是多位民進黨立委強力拉扯下，把她抬下主席台，當時怎麼不見吳思瑤出來譴責同黨同志？顯然就是兩套標準。

陳玉珍強調，立院議事攻防稀鬆平常，民進黨不要老是用「兩套標準」，當要護航的時候，所有暴力手段的是合理的，當被同等對待時，卻又在媒體面前裝作弱不禁風，一副可憐樣。

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