為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

沒收質詢權爭議 吳思瑤：沒有遲到的立委、只有早退的院長

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/03/17 13:34

〔記者謝君臨／台北報導〕對於立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權爭議，民進黨團幹事長吳思瑤今（17）日強調：「沒有遲到的立委，只有早退的院長！」立院運作數十年，從前院長王金平、蘇嘉全到游錫堃，適用的是同一套議事規則，從未發生這種開天窗、出大包的狀況，那麼問題難道不是出在韓院長身上嗎？

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。

吳思瑤指出，立院總質詢被迫停擺，前無古人後無來者，「我們深感遺憾，也期待檢討精進。我要強調，沒有遲到的立委，只有早退的院長！」立委們都是依據議事處事先通知的時間按表操課、依序等候，何錯之有？反觀韓院長，不理會秘書長周萬來再三勸阻，執意跳號快轉，直接沒收立委珍貴的質詢權，大有問題。

吳思瑤說，大家可以想想，立院運作數十年，從王金平、蘇嘉全到游錫堃，適用的是同一套議事規則，從未發生這種開天窗、出大包的狀況，那麼問題難道不是出在韓院長身上嗎？

她也說，大家也可以進一步思考，立法院長主持議事，必須智慧、靈活因應各種突發狀況，如果言必稱「議事規則」就好，豈不太低標了？那麼乾脆請AI虛擬人物來當院長，找機器人主持院會就好了呀？當然並非如此。

吳思瑤強調，立委透過質詢監督國政，是憲法的賦權，神聖不可侵犯。請韓院長盡速補破網，透過朝野協商恢復這些委員受損的權利。民進黨團也呼籲，朝野立委評論此事應當本於事實，切勿扭曲抹黑。「我們不樂見此事破壞朝野和諧，立院議事仍需穩健前進，請彼此自重自律。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃國昌挺韓國瑜開嗆 柯建銘：「藍白合」不是同流合污
2024/03/17 12:35

黃國昌挺韓國瑜開嗆 柯建銘：「藍白合」不是同流合污
黃國昌挺韓國瑜：哪條規定委員不在場要喊休息？
2024/03/16 16:13

黃國昌挺韓國瑜：哪條規定委員不在場要喊休息？

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
「沒收」質詢權爭議下週一朝野協商！傅崐萁：國民黨團尊重韓國瑜看法
2024/03/16 15:54

「沒收」質詢權爭議下週一朝野協商！傅崐萁：國民黨團尊重韓國瑜看法
綠控韓國瑜「沒收」立委質詢 朱立倫：韓院長做法完全符合議事規則
2024/03/16 13:18

綠控韓國瑜「沒收」立委質詢 朱立倫：韓院長做法完全符合議事規則
綠委抗議「沒收」質詢權！柯建銘：韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰
2024/03/16 12:31

綠委抗議「沒收」質詢權！柯建銘：韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播