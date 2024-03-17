沒收質詢權爭議 吳思瑤：沒有遲到的立委、只有早退的院長

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/03/17 13:34

〔記者謝君臨／台北報導〕對於立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權爭議，民進黨團幹事長吳思瑤今（17）日強調：「沒有遲到的立委，只有早退的院長！」立院運作數十年，從前院長王金平、蘇嘉全到游錫堃，適用的是同一套議事規則，從未發生這種開天窗、出大包的狀況，那麼問題難道不是出在韓院長身上嗎？

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。

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吳思瑤指出，立院總質詢被迫停擺，前無古人後無來者，「我們深感遺憾，也期待檢討精進。我要強調，沒有遲到的立委，只有早退的院長！」立委們都是依據議事處事先通知的時間按表操課、依序等候，何錯之有？反觀韓院長，不理會秘書長周萬來再三勸阻，執意跳號快轉，直接沒收立委珍貴的質詢權，大有問題。

吳思瑤說，大家可以想想，立院運作數十年，從王金平、蘇嘉全到游錫堃，適用的是同一套議事規則，從未發生這種開天窗、出大包的狀況，那麼問題難道不是出在韓院長身上嗎？

她也說，大家也可以進一步思考，立法院長主持議事，必須智慧、靈活因應各種突發狀況，如果言必稱「議事規則」就好，豈不太低標了？那麼乾脆請AI虛擬人物來當院長，找機器人主持院會就好了呀？當然並非如此。

吳思瑤強調，立委透過質詢監督國政，是憲法的賦權，神聖不可侵犯。請韓院長盡速補破網，透過朝野協商恢復這些委員受損的權利。民進黨團也呼籲，朝野立委評論此事應當本於事實，切勿扭曲抹黑。「我們不樂見此事破壞朝野和諧，立院議事仍需穩健前進，請彼此自重自律。」

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