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總質詢風波 3黨協商沒結論 傅崐萁：堅持按議事規則行事

立法院國民黨團總召傅萁。（資料照，記者方賓照攝）

立法院國民黨團總召傅萁。（資料照，記者方賓照攝）

2024/03/18 19:51

〔記者林欣漢／台北報導〕針對立法院會15日的總質詢風波，立法院長韓國瑜今天找朝野黨團總召討論，但無具體結論，擇日再議，國民黨團總召傅崐萁今晚發出新聞稿表示，國民黨團堅持按照議事規則行事，唱名三次未到視同放棄質詢機會。

傅崐萁說，議事之程序一定要按照規則進行，因為承載了全民的託付，所以不分執政或是在野，都應該善用自己質詢的時間，動輒時間減半或是改成書面都不可取。

傅崐萁強調，立委的任務是監督政府，而不是彼此之間相互監督，因此應當要利用這次機會省思，好好思考如何善盡國會議員的職責。

另外，立法院司法及法制委員會21日將排審關於國會改革的爭議法案，民進黨團總召柯建銘呼籲先召開公聽會，待民進黨版本草案出爐再併案審查，否則將針對排審法案提出復議。不過，輪值召委、國民黨立委吳宗憲今日表示，考量國會和諧，事緩則圓，因此變更議程改為邀請立法院秘書長列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，並備質詢。

吳宗憲指出，很多人關心國會改革議題，本來要排審查，但民進黨有很多不同想法，他認為，國會內部盡量以和諧為主，也歡迎民進黨盡快提出國會改革、職權行使法的版本，因此稍微緩一下，但該努力的還是要努力。

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