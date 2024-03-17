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吳思瑤要給朱立倫3耳光 藍委許宇甄反批硬凹帶風向

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

2024/03/17 14:08

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民進黨團指控立法院長韓國瑜沒收質詢權，國民黨主席朱立倫稱，韓國瑜是根據議事規則，立委不是像演藝人員一樣要準點到場，本來就要隨時準備上場，被民進黨立委吳思瑤批「歧視演藝人員」、「給朱立倫3個耳光」；對此，國民黨立委許宇甄今天表示，民進黨持續硬凹帶風向，用泥巴戰掩蓋自家黨團質詢「不認真、不準備、不守時」的惡習，顯見蔡英文、賴清德說要朝野溝通和解都是假，壯大抹黑國民黨產業鏈才是真正的意圖。

許宇甄指出，從事件當天晚上的網路社群反應就非常清楚，各大媒體的YT留言板都一面倒力挺韓國瑜院長，反批民進黨立委遲到還理直氣壯。朱立倫主席強調的是作為公眾人物，特別是選民託付的民意代表，理應拿出更高的標準面對工作，「準時之外提早到場，難道對綠委來說就這麼困難？」

許宇甄強調，民進黨或許太習慣站在主流民意對立面、太習慣用泥巴戰轉移焦點，導致立院黨團出事不先反省「不認真、不準備、不守時」的壞習慣，而是妄想透過抹黑轉移焦點。

許宇甄認為，如果民進黨還無法認清2024國會大選的結果，就是希望執政黨放下傲慢心態，仍執迷不悟於發展「黑韓」、「黑朱」產業鏈，那執政黨遭到民意唾棄也是遲早的事。

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