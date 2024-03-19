中國抗議我出席民主峰會 外交部：大國自信何在？

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健回答媒體提問。（記者楊堯茹攝）

2024/03/19 14:27

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國第3屆民主峰會（Summit for Democracy）18日起一連三天在南韓登場，台灣獲邀出席，引起中方不滿、旋即再彈「一中」老調。對此，外交部今（19日）反擊，如果中國一聽到台灣就反對、就跳腳，「請問中國宣稱的大國自信何在？」

根據中國官媒報導，對於台灣獲邀出席民主峰會，中國外交部發言人林劍指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，任何外部勢力干涉中國內政，縱容和支持台獨都注定要失敗。

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對此，外交部發言人劉永健於記者會表示，只要台灣在國際上活躍、嶄露頭角、獲得肯定或取得榮譽，中國一概反對，這已成為對岸的制式反應。

他進一步反擊，我也想拋回這個問題問問中國，如果中國一聽到台灣就反對、就跳腳，「請問中國宣稱的大國自信何在？」

另，共機、共艦在台灣周邊海空域的滋擾舉措不斷，但半島電視台（Al Jazeera）報導，中國人民對戰爭不怎麼感興趣，對於許多中國人來說，解決國內問題比統一台灣更重要。

劉永健回應，不清楚上述報導的根據，但如果報導是精確的，便是反映中國的民意與民心，這是北京政權應該回應的問題。

此外，媒體關切，美國共和黨籍聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）最近受訪時批評，中國是全世界最大、最富有的法西斯獨裁國家。劉永健則說，美國國會對台灣有跨黨派的支持，外交部對於美國國會議員各式對台灣的支持言論或作為都表示感謝。

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