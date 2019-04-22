若勝出國民黨總統初選 郭董千億身家恐全都露

2019-04-22 13:19

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「公職人員財產申報法部分條文修正草案」，未來正副總統及縣市級以上公職候選人於登記參選後，其財產申報資料將由各級選舉委員會上網公告；換言之，若本會期三讀通過修法，且國民黨最終推出鴻海集團董事長郭台銘出戰2020大選，屆時郭的身家財產將全都露。

初審通過的條文為，「總統、副總統及縣（市）級以上公職候選人之申報機關（構）應於收受申報10日內，予以審核彙整列冊，供人查閱，並由各級選舉委員會上網公告。」

民進黨立委李俊俋等人提案指出，有鑑於台灣公職候選人的道德及廉能皆須受選民的高標準檢視，現行正副總統及縣市級以上公職候選人於登記參選時，須申報財產，但這些資料僅可供人查閱，並無上網公開，且相關查閱辦法不僅繁複耗時也不便民，有違陽光法案的立法意旨。

李俊俋認為，正副總統及縣市級以上公職候選人的財產申報資料，應公開接受人民檢驗，且現行僅可供查閱的規定，於網路時代有與時俱進必要，因此提出修法草案，應由選務機關上網公告候選人的財產申報資料。

時代力量立委洪慈庸質詢時則表示，今排審「公職人員財產申報法」滿應景的，因為鴻海郭董日前宣布參加國民黨總統初選，如果郭勝出的話，他的財產申報就是大家所關心的，因為他的身家財產高達上千億元。

另，民進黨立委莊瑞雄等人提案指出，根據現行規定，正副總統及縣市級以上公職候選人的申報機關為各級選委會，但若違反財產申報義務，目前沒有明定裁處罰鍰的主管機關，產生如何裁罰的疑義，因此提案修法，增訂「受理機關為各級選舉委員會者，由該選舉委員會處理」的條文。

全案經在場立委與官員討論後，會中針對修法方向及內容均達共識，召委、民進黨立委段宜康最後裁示，全案審查完竣，不須交由黨團協商。

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