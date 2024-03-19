太陽花10週年 柯建銘：黃國昌與當年鄙視的國民黨站同陣線

國民黨團總召傅崐萁（右一）、民眾黨團總召黃國昌（左二）。（資料照）

2024/03/19 15:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運10週年，經民連等公民團體昨日於立法院外舉辦晚會活動。民進黨立法院黨團總召柯建銘今日在臉書PO文表示，雖已10年的318，卻深化台灣價值，只要站在真理的一方，馬英九就算派千軍萬馬也無懼、無用！派不站在道理、真理的黃國昌總召，何用？

柯建銘在臉書PO文表示，10年前的318，可說是台灣後民主很重要分水嶺，雖逐漸模糊在歷史的洪流，但深留人心的抗中保台及天然獨的台灣價值，卻有難沫的影響深遠，締造大變局的大時代，整個運動雖然短短24天，在年輕學生前呼後擁自發性參加、網路自媒體、顛覆傳統，創造新世代的組織動員模式。17個國家、49國際團體發散互動，日不落國的串聯，向國際發聲，引起國際社會、媒體高度關注震撼。

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柯建銘指出，拜馬英九的「服貿」之賜，想把台灣綁入中國，卻反向成讓台灣走入世界，清洗了威權餘緒，沒有年青人的大覺醒，接不住如此上帝的大恩典，3月30日晚，50萬黑衣年青人，撼動每一個有良知的台灣人，最令我難忘的是林飛帆，用獨特高昂又感性的演講說出：「這場運動的總指揮是每一個台灣人，在此向馬英九抗議」。

柯建銘續指，整個運動是史詩級的篇章，奈10年走過，「浪花卻也淘盡所謂英雄，留付笑談中，台灣依舊在，只是KMT向夕陽」，這時候就讓很多人想到，現為民眾黨不分區的黃國昌，同樣桀驁不馴的表情，卻有內心世界的大翻轉，惜哉！今居然與當年鄙視的老舊國民黨站在同一陣線，隨時無所不用其極護航之。

連「沒收質詢權」，有違憲政體制，都可以站在憲法對立面，和朱立倫主席、傅總召以降KMT立委「沆瀣一氣」，且嗆聲更大，儼然藍營理論大師。也不惜反對同黨黃珊珊委員主張恢復質詢權的立場，連柯文哲主席與蔡英文總統見面，照喊「無恥」不誤。

柯建銘點出，請神容易送神難也，昌粉強吞柯粉時至矣！柯文哲主席僅能危急下自嘲他派黃國昌來應付我，內部矛盾欲外部化，以轉移焦點，但無用也無解的。

柯建銘直言「讓我想到10年前3/30夜晚，林飛帆雄立凱道那幕」，只要站在真理的一方，馬英九就算派千軍萬馬也無懼、無用！派不站在道理、真理的黃國昌總召，何用？有千百個，甚無數個老柯的！

民進黨團總召柯建銘。（資料照）

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