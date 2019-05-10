韓國瑜、朱立倫比一比 新北議員：朱「這點」完勝

2019-05-10 23:30

〔記者何玉華／新北報導〕高雄市長韓國瑜與時代力量高雄市議員黃捷一番有關自經區的質詢、答詢，不僅讓黃捷成為新一代白眼女神，韓國瑜答詢的態度也受到議論，接下來對民進黨議員康裕成、高閔琳的質詢，頻頻要求經發局長代答，讓新北市議員、前民進黨團總召李坤城看不下去，忍不住以過去與朱立倫在市議會的互動指出，韓國瑜的民主素養，遠遠比不上朱立倫。

朱立倫在新北市長任內，不管是施政報告，還是總質詢，都是站在備詢台上接受議員的質詢，尤其是民進黨議員總質詢期間，從早上10點到中午12點，下午2點到5點，除了下午4點休息30分鐘，朱立倫自始自終站在備詢台上，偶有官員被點名上台說明，絕大多數時間都是由朱立倫答詢。

唯一的一次例外是朱立倫感冒發燒，剛好遇到民進黨總質詢，朱立倫第一天站了1天，隔天早上10點準時到議會繼續接受質詢，大會主席陳文治，還有質詢的多名議員多次提醒他，如果不適可以坐下，朱立倫在站立一個小時後，才終於利用答詢的空檔坐下來休息，但答詢一定站起來。這是朱立倫任內唯一一次在議會備詢台上坐著。

李坤城今（10）天在臉書貼文說，在議會，議員質詢市長，兩者的角色是平等的，也必須彼此尊重。新北市議會議員都是站著問，市長也都是站著回答，市政問題也都是由市長主答，局處首長只是補充說明。絕對沒有市長坐著不回答，或是市長不答，由局處首長代答的情況發生。除非，市長真的答不出來！

李坤城說，過去8年在議會質詢朱立倫，唇槍舌戰會有，但一定互相尊重。朱立倫都是站著備詢，連他感冒，議員讓他坐著回答，但他都堅持站著回答議員的問題，這就是對議會的尊重。這點民主素養，韓國瑜真的遠比不上朱立倫！

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