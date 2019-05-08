搶總舵主 朱立倫連番發文護自經區

2019-05-08 14:31

〔記者林良昇／台北報導〕對於自經區相關議題，已表態參選總統的前新北市長朱立倫連續多日在臉書上發文論述，他批評，農委會主委陳吉仲說「開放830項大陸農產品」是編出來的謊言，民進黨永遠是千方百計找缺點唱衰、阻止，唯恐別人做得成功，把它給比下去。這樣的執政者，才是人民的悲哀。

朱立倫在臉書發文表示，民進黨最近從蔡英文總統開始，針對自經區做了鋪天蓋地的抹黑和攻擊，繼之前蔡總統的「洗產地」，陳吉仲又編出「開放830項大陸農產品」這種謊言。自經區特別條例草案，明明授權主管機關對進駐廠商有審查機制，開不開放，那些品項開放，還是握在農委會等主管機關手上。

朱立倫表示，當年的農委會主委陳保基已經規劃自經區內，針對影響國內農產品的部分限制條件，或者要求搭配使用國內農產品；難道輪到陳吉仲當主委，反而不審查、不限制，完全開放？

朱立倫感嘆，這種抹黑手法，「我們已經看得太多」，民進黨一路走來，只要對台灣經濟發展有利的，無一不是反對到底。20年前的亞太營運中心，在前總統陳水扁執政時無疾而終；好不容易國民黨執政了，提出兩岸直航，被民進黨說是「木馬屠城」；開放陸客來台觀光，民進黨說「陸客來，外國觀光客都不來」；和對岸簽訂ECFA，蔡英文說是「裹著糖衣的毒藥」，揚言上台廢止；後來的服貿、貨貿協議，也遭到民進黨的杯葛。如今又輪到了自經區。

朱立倫說，這些政策有的民進黨反對成了，終於成了泡影。有的沒有反對成功，如兩岸直航；當年喊木馬屠城的民進黨，後來也極力爭取；陸客在民進黨上台減少，民進黨也極力拉攏；當年說要廢的ECFA，民進黨根本不敢廢止。證明民進黨的反對，都只是為了反對而反對，一來不希望國民黨做得好，二來扣國民黨紅帽子。

朱立倫酸，民進黨自己的財經政策根本提不出什麼遠大的願景和目標，不管當年的「全球運籌中心」，現在的「新南向」或者「印太戰略」，不是完全做不出成績，就是乞憐於美中衝突，在夾縫中得到一些小恩小惠。這樣的經濟戰略，才是完全拋棄自己的優勢，受制於人，受制於國際。

朱立倫坦言，世界當然沒有百利無一害的政策，也沒有穩賺不賠的經濟策略。但台灣在民進黨反商主義、反中意識形態下，經濟發展確實已經面臨瓶頸，必須找到突破點。對於在幫台灣想出路的人，民進黨永遠是千方百計找缺點唱衰、阻止，唯恐別人做得成功，把它給比下去。這樣的執政者，才是人民的悲哀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/