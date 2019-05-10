韓國瑜自經區說帖4頁僅1600字 議員爆：抄襲陳菊報告

2019-05-10 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日答詢「自經區」不斷跳針，說好要給議員的說帖今（10日）上午終於提供，但內容僅有4頁1600字，讓被封為新一代女神的高市議員黃捷直言，看了後繼續翻白眼，不能接受。另名議員郭建盟在臉書發文表示，這說帖是「抄襲」前市長陳菊102年的研究報告。

高雄市新聞局今上午提供說帖，內容強調提出「自由貿易經濟特區」說帖，藉此突破高雄產業發展困境，在高雄現有產業條件下，爭取國際醫療、金融專區、國際教育等專業服務業為推動重點。

對此，在2012年底就自經區提出質詢的民進黨議員郭建盟在臉書指出，高市府提供的「高雄自由經濟示範區」說帖，從內容及架構看，應該是抄自陳菊團隊2013年委託中山大學國家政策研究中心所做的「高雄自由經濟示範區法治規劃及架構之研究」中，節錄行政院自由經濟示範區政策說明。

郭建盟說，中山大學的這份2013年研究案，在那時就遭遇「高雄一廂情願、就你家過年」、「缺乏實質效益評估」的質疑，菊政府也自知推不動，最後不了了之。而今過了5、6年，韓市府在美國總統川普大舉貿易保護主義旗幟，未經修正再拿出來，會更行不通。

郭建盟強調，自經區的政策主客觀因素都不對，「不是高雄發大財的藥方，別耗在這兒，浪費高雄跟您的寶貴時間了」。根據《聯合新聞網》報導，針對議員指控自經區說帖是「抄襲」，主責的高市經濟發展局長伏和中回應，說帖絕無抄襲的問題，強調「只要有利高雄經濟發展，歡迎各界建言」。

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