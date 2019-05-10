朱立倫搭三義鐵道自行車 批民進黨國際觀光「混了3年」

2019-05-10 11:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕爭取國民黨總統提名的前新北市長朱立倫今天安排在苗栗走透透，首站到三義搭乘鐵道自行車，欣賞舊山線美景；他認為三義鐵道自行車是推展國際觀光的成功案例，並批民進黨在此部分「混了3年」！

朱立輪於搭乘完鐵道自行車後，受訪表示，「非常棒的體驗」，在苗栗縣長徐耀昌的努力下，藉由鐵道自行車，讓三義舊三線鐵道，重新變成觀光景點，讓大家體會到舊山線之美，相信不僅吸引台灣觀光客，更能吸引國際觀光客，是國內推展觀光的成功案例。

朱立倫說，他一再強調，台灣國際觀光客要超過2千萬人次，「因為日本做得到、泰國做得到、越南做得到，台灣當然做得到！」

朱立倫話鋒一轉，指台灣國際觀光客人數，在馬英九總統執政時期，從300多萬增加到1069萬人次，民進黨努力了3年，「應該說混了3年」，才多了31萬人次，讓台灣觀光產值大幅下降了1200多億元。

所以，他認為，要重振台灣觀光，不僅是國人觀光、也把國際觀光客帶入，苗栗三義舊山線鐵道自行車，就是這種具有競爭力的國際觀光景點。

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