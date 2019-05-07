火力全開猛挺自經區 朱立倫把綠營天王嗆一輪

2019-05-07 22:04

〔記者林良昇／台北報導〕自經區議題延燒，國民黨總統參選人、前新北市長朱立倫在上午表態「MIC變MIT有什麼不好」？晚間又在臉書火力全開，除劍指蔡英文總統，再度怒嗆前行政院長賴清德、總統秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦昨是今非，「國民黨不會賣台，我們怕的是民進黨賣掉下一代的未來！」

朱立倫表示，他昨天點名賴清德、陳菊、鄭文燦3位昨是今非，擔任地方首長時支持自經區，現在看到國民黨15位地方首長聯名支持自經區，就開始逢藍必反、逢中必反，換了位置就換了腦袋，完全沒把台灣人民的利益放在第一。

朱立倫指出，賴清德說台灣有能力全島都是自由開放的經濟體，不需要劃定在哪個城市。他要肯定賴清德敢說真話的勇氣，就像之前勇敢說出蔡英文操作網軍攻擊他的事實一樣，賴沒有用「大陸貨洗產地」、「美國會制裁」這些廉價的理由來欺騙人民，這點要給予高度的肯定。

但朱立倫也酸，國民黨跟賴清德的差別在於，自經區是循序漸進，全島開放是一步到位，但現在連循序漸進的自經區民進黨反彈都如此大了，一步到位的全面開放恐怕不切實際，除非賴能先說服同黨同志。

朱立倫也將矛頭指向鄭文燦，強調鄭文燦今天說自貿港跟自經區兩者不一樣，但這兩天，鄭曾說桃園發展自由貿易港區下一階段要擴大到桃園航空城產業專區範圍都適用，這不就是國民黨一直主張的自貿港擴大為自經區的概念嗎？鄭應先解釋一下為何短短幾天說法就改變了？鄭又說自貿港因為有管制所以不會有洗產地的疑慮，在電子監測的關務時代，自經區同樣會有更嚴格的管制掌握原物料的流向，又何必「為反而反」呢？

朱立倫最後則批陳菊的說詞讓人不能認同，朱指出，陳菊說當年爭取自經區的時空背景不同，當時並沒有美中貿易戰的因素在其中，但「時空背景不同」是民進黨昨是今非一貫的藉口，早已不讓人意外，但此時台灣的經濟環境比當時更艱困，國際競爭與區域整合的速度更加劇，產業轉型的需求也更迫切，各項客觀條件都指向台灣需要更開放的環境。

朱立倫說，中美貿易戰下，自經區不但不是威脅，反而是機會之窗，我們可以利用自經區的免稅特性來吸引台商的回流，加大台商的投資力度，把台商的生產鏈整個串連起來，只要做好嚴格把關，自經區在中美貿易戰的大框架下，不是危機，恰是轉機！

對於「洗產地」的說法，朱立倫則痛批是「愚騙社會大眾」，強調如果產品在台灣的附加價值在35%以上，被認定是台灣生產，那根本不叫做「洗」產地，而是本來就可以這樣認定，全世界都在自由貿易的今天，「這有什麼好大驚小怪的？」

朱立倫強調，如果沒有在台灣有附加價值的行為卻更換原產地標籤，這就是「偽造文書」跟「詐欺」，依法本來就要追查跟管制，過去也發生過日本核災區產品偷換產地標籤進口的案例，依法也是追查並處罰，蔡政府不用任何東西扣上中國大陸就拿出來恐嚇人民。

朱立倫認為，民進黨這次從上到下，發動府院黨的力量抹黑自經區、封殺自經區，正是因為自經區踩到了民進黨的痛腳，國民黨一定要拿出完整的論述迎戰，勇敢的辯護，不能退卻。「國民黨不會賣台，我們怕的是民進黨賣掉下一代的未來！」

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