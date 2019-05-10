小編速推「韓極混」台語教學 網：韓粉要去接你下班了

2019-05-10 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕知名團購公司負責人陳延昶今（10）天上午在粉專《486先生》上傳一張地瓜粉照片，因包裝上以「韓極混」標上台語發音，引起熱烈討論；臉書《公視台語台》下午隨即搭上潮流，發文配圖教大家蕃薯粉的台語拼音，並錄製影片示範正確發音，網友開玩笑說，「我為你的生命安全感到擔憂。」

陳延昶今天在臉書PO出一張地瓜粉照片，只見其包裝上括號補充地瓜粉的台語唸法「韓極混」。他說：「以後我們公司員工餐，唯一指定品牌，要團購的+1」，像是在暗酸韓國瑜，網友們留言，「這一定是韓流發威」、「肯定發大財」。

臉書專頁《公視台語台》的「看臉書說台語」系列圖文，今天也緊跟時事，教大家蕃薯粉的台語拼音「han-tsî-hún」，並錄製影片教大家唸，笑倒大批網友，「我為你（小編）的生命安全感到擔憂」、「中華民國槍枝氾濫，連小編發個文都能撿到槍」、「來學台語了。韓極混」、「等等就會有韓粉要接送小編上下班惹」。

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