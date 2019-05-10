誰說韓國瑜只會發大財 林濁水酸：他這句話也很本土

2019-05-10 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜近日在議會答詢自經區議題時引發不少爭議，除了不斷跳針「發大財」，答非所問的情況更讓質詢的議員傻眼無奈。對此，前立委林濁水酸說，韓國瑜除了「發大財」，他還會這句很本土的「愛台灣的心」，難道大家沒有聽到？

近日韓國瑜在議會被質詢，不是答非所問就是頻頻跳針，影片在網路上瘋傳引發熱議。民進黨議員高閔琳8日列出自經區的五個選項，詢問韓國瑜的自經區是哪一種，沒想到韓卻答非所問「我愛台灣的心不會比妳少一分，妳愛台灣的心不會比我多一分」。

議員康裕成9日質詢韓國瑜有關橋頭科學園區相關問題，韓卻認為康裕成嘲諷他，不斷跳針說：「請經發局長回答我再回答」，並動怒「我為什麼像小學生站在這裡？」韓國瑜還生氣地說，市議員一連串設計，只是急著讓市長及市府團隊漏氣。

對此，林濁水今天在臉書表示，誰說韓國瑜只會一招高雄發大財？沒有聽到他還會「愛台灣的心」嗎？他這幾天已經一而再、再而三、三而四、而五地強調了，難道大家還沒有聽到？

林濁水酸溜溜地說，韓國瑜不是那麼貧乏只會一招的，而且除了一切靠中國外，也很本土的，大家該知道才好。

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