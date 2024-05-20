台中「超級紅人榜」里長李子濬驟逝 遺孀蔡美慧補選勝出就職

民政局副局長歐陽明代表頒發印信給新福里長蔡美慧（右）。（台中市府提供）

2024/05/20 18:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區前新福里長李子濬今年1月因公積勞驟逝，台中市選委會5月11日舉辦補選投票，前里長遺孀蔡美慧以1535票勝出，今天在太平區公所宣示就職，民政局副局長歐陽明代表市長盧秀燕頒發當選證書、印信，蔡美慧帶著兒子出席表示，將繼承前里長遺志打造更好的新福里。

前新福里長李子濬（51歲）曾參加電視節目《超級紅人榜》「里長伯擂台賽」比賽，好歌喉廣為人知，今年2月在家突然倒下，隔天英年早逝，市府於本月11日舉辦補選，遺孀蔡美慧順利當選，今天宣示就職。

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蔡美慧由二兒子陪同表示，補選期間感謝鄉親支持與陪伴，協助自己堅強打贏選戰，今後將更努力服務達成里民交付任務，全力完善建設、打造更好的新福里。

歐陽明、太平區公所區長許貴芳、台中市太平警分局新平派出所長何明憲及太平區新光里長游癸龍、新坪里長紀進豐等近20名里長到區公所祝賀。

歐陽明說，前里長李子濬因公積勞成疾於今年2月26日離世，「牽手」蔡美慧承夫志當選，由於協助丈夫多年熟悉里務，普遍獲得支持高票當選，里民期許延續李子濬奠定基礎，持續提升社區生活福祉。

許貴芳表示，鄉親肯定里長過往無私奉獻，也會繼續支持里長牽手，協助推動新思維、觀念以凝聚社區共識。

新福里長蔡美慧（右）帶著兒子（中）出席就職典禮。（太平區公所提供）

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