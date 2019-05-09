韓議會備詢橋科一問三不知 總統說不影響中央對橋科的重視

2019-05-09 15:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕蔡英文總統今天下午前往高雄橋頭科學園區預定地視察，媒體詢問她對於高雄市長韓國瑜在議會備詢橋科問題一問三不知的看法，蔡英文說，誰對哪件事情熟不熟悉，都無關中央政府對橋科的重視，會儘最大努力在最短時間把橋頭科學園區建成。

行政院4月17日通過高雄新市鎮開發科學園區（橋頭科學園區）的可行性評估報告，原訂7月完成的都市計畫變更程序，將提早2個月進行，希望能趕在5年內完工、招商。

總統蔡英文今天下午2點由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等人陪同，前往高雄科技大學第一校區工學院頂樓視察橋頭科學園區預定地，並聽取內政部、科技部相關簡報。

由於高雄市議員康裕成今天上午在高雄市議會總質詢時，詢問市長韓國瑜有關橋頭科學園區相關問題，韓國瑜認為康嘲諷他，不斷跳針說：「請經發局長回答，我再回答」，並動怒「我為什麼像小學生站在這裡？」康則批韓是一問三不知的市長。

蔡英文表示，橋頭科學園區是下一階段高雄產業發展非常重要的指標，上一個高雄市政府著力很深，中央也極力促成此事，現任高雄市政府秘書長也是上一個高雄市政府團隊成員，因此對橋科問題也很熟悉，蔡強調，誰對哪件事情熟不熟悉，都無關中央政府對橋科的重視，會盡最大努力在最短時間把橋頭科學園區建成。

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