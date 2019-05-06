小英憂自經區分不清台灣貨中國貨 韓國瑜辯：是管理問題

2019-05-06 16:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕蔡英文總統今透過臉書指出，不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚，就是反對「自經區」的原因；高雄市長韓國瑜今指出，這其實就是管理問題。

韓國瑜說明，希望做一個自由經濟貿易區，就是希望關稅整個下降、競爭力提高，所以才要鬆綁法令規章，而從任何角度、都有不同的解釋跟說明，「有人說是木馬屠城記，有人說會冒用台灣產品名稱，大陸貨與台灣貨分不清楚、魚目混珠，你會有各種解釋」。

韓國瑜認為，「如果你從正面解釋的話」，今天整個行政院若要做自由經濟貿易區，如果第一個放在高雄試辦一段時間，說不定會產生很好的效果。

所以他覺得拋出這個話題，最關鍵是這兩天整個自由經濟貿易示範區在台灣被討論、議論紛紛，大家開始注意到這個問題，如果真的覺得利大於弊，要實施、拜託選高雄，如果能達到這個目的，身為高雄市長，他覺得也算是成功一大半。

蔡英文總統今透過臉書指出，不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚，就是反對「自經區」的原因，一旦讓「台灣製造」和「中國製造」分不清楚，這不但影響台灣品牌的信用，也將台灣置於美國報復的風險。

蔡英文說，昨天美國總統川普宣布，本週五將把2000億美元中國產品的關稅提升到25%，如果這項政策沒有轉圜，它的衝擊影響會震撼全世界。

對於美中貿易戰的影響，蔡英文表示，政府從來沒有鬆懈因應準備的工作，最核心的策略，就是讓台商將生產基地從中國移回台灣，用「台灣貨」，而不是「中國貨」出口，才不會受到高關稅的影響。

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