被質詢橋頭園區 韓國瑜跳針動怒：「我為什麼像小學生站這裡」

2019-05-09 11:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡英文總統今天下午將到橋頭科學園區視察，議員康裕成今早在高雄市議會總質詢時，詢問韓國瑜有關橋頭科學園區相關問題，韓國瑜認為康裕成嘲諷他，不斷跳針說：「請經發局長回答我再回答」，並動怒「我為什麼像小學生站在這裡？」康裕成則批韓國瑜是一問三不知的市長。

民進黨議員康裕成今天在議會質詢時，指韓國瑜今天除了上午在議會備詢，其餘都沒有公開行程，請問下午蔡英文總統到橋頭科學園區，市長打算過去嗎？韓國瑜則回答，表定秘書長過去。

韓國瑜講完又要坐下，康裕成高喊不要坐下，但韓國瑜仍執意坐下，雙方氣氛火爆。

康裕成詢問韓國瑜，橋頭科學園區與橋頭新市鎮是什麼關係？她並酸韓國瑜要看小抄，韓國瑜有些動怒說：「康議員質詢語帶嘲諷，什麼叫小抄？」「我為什麼像小學生站在這裡？」

康裕成接著問，「橋頭科學園區最大地主姓甚麼？」「橋頭科學園區對高雄重要性？」「中央進度到哪裡了？將來進駐產業？」

韓國瑜開始跳針，康裕成每問一個問題，韓國瑜就說「請經發局長回答，我再回答」。

康裕成酸她，「市長一問三不知，我感到心痛」，韓國瑜則又跳針說，「我沒有一問三不知，我請經發局長先回答，我再回答，因為市府分工負責」。

康裕成接著又問韓國瑜：「你知道什麼叫促參案？」「上任後有推動任何促參案？」「現在進行中的重大促參案有哪一件？」韓國瑜則說，請副市長洪東煒回答。

康裕成聽了說，她實在不曉得怎麼問下去，韓國瑜市長一問三不知，她當了20幾年議員，還要替韓國瑜上課，康裕成認為韓國瑜真的需要補課。

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