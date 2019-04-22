蔡英文、郭台銘隔空論戰 柯P：這就是口水戰

2019-04-22 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對總統蔡英文、鴻海董事長郭台銘近日為民主到底能不能當飯吃隔空互嗆，對此，台北市長柯文哲今受訪直言，這就是口水戰。

郭台銘曾說過「民主不能當飯吃」，隨著郭台銘日前宣布投入國民黨內總統初選後，再度被網友起底，蔡英文更抨擊「沒有民主，只能要飯吃」，郭董則再度反擊稱並非否定民主，而是想強調民主動能須化為經濟成果；不料蔡英文昨又在臉書反問郭「中國式的民主，是台灣人民吃得下去的飯嗎？」雙方你來我往，引發網路論戰。

柯文哲今受訪表示，自己的態度比較不一樣，「我們不要拿五年前一句話」，然後憑一句話來反映，講話都有前因後果，如果是他的話，就會請郭台銘再出來說一遍，搞不好他現在態度都改變了。

此外，對於高雄市長韓國瑜日前批評台灣軍隊沒軍法，增加國防預算無濟於事，並以「太監穿西裝」來比喻，認為太監即使穿上Armani西裝，他還是太監，引發熱議。

柯文哲表示，國軍還是有軍法，適用的時間、範圍要講清楚，洪仲丘事件後，一下子軍法適用範圍大幅限縮，如今事過境遷，可以拿出來討論。

柯也強調，自己不會用一句話評論一個人，「這個就是口水戰」，對國家也沒有什麼好處啊！至於是否覺得恢復軍法比較好嗎？柯文哲未正面回應，僅說「範圍啊」。

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