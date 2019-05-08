韓國瑜不敢接的黃國昌戰帖 他竟願意出戰

2019-05-08 11:45

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌昨天在臉書上下戰帖，邀請高雄市長韓國瑜辯論自由貿易經濟示範區議題，國民黨新北市第12選區擬參選人簡榮宗今天召開記者會，說願意代替韓國瑜出來和黃國昌進行辯論，還要求黃國昌「出來面對」。

韓國瑜日前答詢自經區議題時，跳針回應「高雄發大財」被高雄市議員黃捷翻白眼，引發熱議。多位國民黨立委批評民進黨逢韓必反，也叫黃捷要多做homework，黃國昌昨在臉書上表示：「我覺得應該多做homework的是國民黨，國民黨有種就派韓國瑜出來辯，我隨時候教，覺得韓國瑜一位不夠，要加前總統馬英九與鴻海董事長郭台銘一起組隊幫忙也可以，還是隨時候教。」

簡榮宗今天召開記者會，表達自己願意代替韓國瑜、郭台銘站出來和黃國昌進行辯論，簡榮宗說，黃國昌的層級明顯不夠，「自經區」、「自貿區」及「自貿港」根本是三個不同的事情，依據的法規跟具體的措施也是不盡相同，但網路上的懶人包經常將三者混為一談，甚至選擇性的比較。若黃國昌要求透過辯論的方式，讓大家更清楚相關內容，他非常樂意奉陪。

「反正之前因為媒體的案件，我們已在法庭上對壘過，再次辯論也是剛好而已。」簡榮宗強調，他有法律及財經雙背景，也長期協助青年創業，相當了解台灣經濟環境需要改變，唯有興利思維才能為台灣帶來機會，他期待黃國昌能接下戰帖，並來場君子之辯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/