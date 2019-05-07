國民黨全黨力挺自經區 范世平曝：這些人工作沒保障！

2019-05-07 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前答詢「自經區」時，不斷跳針「高雄發大財」，影片曝光引發爭議，但國民黨人士卻接連力挺，國民黨中央委員連勝文認為洗產地「可以顯示MIT比MIC品質高」，參與總統初選的前新北市長朱立倫更提議讓台灣成「自經島」。對此，台師大政研所教授范世平表示，如此一來會讓台灣的醫師跟醫療沒了保障。

范世平在三立節目《94要客訴》表示，若台灣真建立自經區，「勞工」層面恐怕會影響非常大，以現在外勞比照本勞的薪資，若高雄自經區的薪資很低，而工廠都要遷到高雄，當地如果容納這麼多工廠，那本國勞工的工作機會就會減少。

他指出，國民黨版的自經區法案會開放律師及醫生，這樣台灣的醫師跟醫療還有保障嗎？另外，開放律師和會計師也會影響台灣專業白領的工作機會，表面上看到是開放，但魔鬼藏在細節中，這會影響很多台灣人的工作機會。

范世平提到，有64間香港公司被美國商務部列為危險名單，不能與美國企業聯絡，如今中國發現香港被搞爛了，就開始找下一個「能洗錢跟流動的地方」，而這個地方就是「台灣自經區」。

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