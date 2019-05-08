連勝文挺自經區稱洗產地更顯MIT比MIC品質高 他一句話酸爆！

2019-05-08 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日力推自經區頻被質疑，總統蔡英文也表態堅決反對自經區，絕不能讓「台灣貨」與「中國貨」混淆。然而，不少國民黨人士卻站在韓的那一邊，國民黨中央委員連勝文還在臉書粉專發表「洗產地」說，引發網路輿論譁然。對此，民進黨立委林俊憲的同名臉書粉專也發表看法。

林俊憲在文中分享本報報導，並表示「據說上八堂課，可以成為財經專家」，接著稱連指控他人不懂裝懂，「那麼請連先生先去上八堂國際關係課、順便去北韓旅遊，成為專家後再來指教」，也可一起比較台灣、北韓有何相同之處。

連勝文的臉書粉專6日（週一）貼出長文，他指綠營中的老綠男沒專業、不了解財經事務、不懂裝懂兼抹黑韓市長，並說「所謂『洗產地』，不是可以更加顯示『Made in Taiwan』比『Made in China』附加價值更大、品質更高嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/