連挺自經區不爽抹紅韓轟老綠男 林濁水「中槍」3點高級酸回敬！

2019-05-07 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日掀起「自經區、發大財」話題引來不少抨擊。國民黨中央委員連勝文昨在臉書直指前立委林濁水等「老綠男」不懂裝懂、沒專業、抹紅韓市長；連也力挺自經區，並稱「洗產地」不是可更加顯示MIT比MIC品質高嗎，挨轟神邏輯。被連點名的林，今也在臉書發表3點回應反擊連的言論。

林濁水表示，他曾說韓是「連2.0」，想不到連氣壞跳出罵他老綠男。不過，林也承認年紀不小，但不免「啼笑皆非」，並從生理年齡、心理知識；2.0升級版；財經專業等方面，提出3點說明。

林濁水在第一點開宗明義質疑「他（應指連）適合駡我這一點？」，並指5年前媒體選前民調顯示相較於連，20至29歲年輕人更支持現任市長柯文哲，而今「民調連大大認同的韓，年輕人認同的仍然大大輸柯」。

林濁水直言，「可見從年輕人角度，連韓兩個一樣老，柯反而被年輕人認同和自己一樣年輕。所以年不年輕重點人家看的是心理的、知識的，如果心理知識老態龍鍾要靠年紀賣年輕是行不通的」。

至於「2.0」，林濁水解釋那意味「升級版」，「說韓是升級版就那麼生氣，那麼說韓是連的0.9版，會不會比較不氣？那沒有關係就這樣改好了：韓=連0.9」。

林濁水提到，連說他沒財經知識，他大方承認不是專業，並指連曾說「在外商金融公司工作了很久，公司老是不派給他工作，以致於一天到晚沒事幹」，讓林覺得似要證明其能力「他的能力高強到公司找不到適合他那麼高強的能力可以做的工作，這一點他倒『老實』到令人佩服，能力也確實強到可以『征服宇宙』，不適合地球上的業務」。

林濁水調侃，「可見太適合大大幫韓國瑜去征服宇宙了，以致於兩人惺惺相惜，加油了，高雄、台灣、宇宙一起發大財！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/