神邏輯？ 連勝文挺自經區 ：洗產地顯MIT比MIC品質高！

國民黨中央委員連勝文力挺自經區，認為「洗產地」不是「可以更加顯示『Made in Taiwan』比『Made in China』附加價值更大、品質更高嗎？」」（資料照）

2019-05-07 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕這是哪來的神邏輯？高雄市長韓國瑜爭取自由經濟示範區遭質疑，總統蔡英文也強調堅決反對自經區，絕不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚。但國民黨中央委員連勝文認為，「洗產地」不是「可以更加顯示『Made in Taiwan』比『Made in China』附加價值更大、品質更高嗎？」

各界對自經區的質疑中，不少人擔憂在美中貿易戰下，中國產品利用自經區到台灣，搖身一變「洗產地」變成台灣製，避開美方的懲罰性關稅等措施，但負面效應卻可能砸了台灣製的招牌。

連勝文6日在臉書表示，關於自由經貿區的議題，其實牽扯到的是台灣所面臨最困難也最迫切的挑戰，那就是鬆綁與自由化！可笑的是，這幾個字在台灣已經被所有的政治人物喊了近20年了，卻從沒有真正成功！官僚體系低效能的問題，不但無法改變，「有時候官僚遇到像柯文哲這樣無厘頭的人時，也只能跟著一起裝瘋賣傻」。

連勝文認為，這也是為什麼會提出自由貿易區的概念，利用「經濟特區」的方式，在「規劃好」的「特定區域」及「特定產業」內，鬆綁落後法令，解除不必要的限制，讓台灣經濟可以脫離過去幾十年所背負的各種沉重枷鎖，並扭轉台灣被排除在全球各種自由貿易協定外的劣勢。

連勝文接著說，若真的擔心自貿區會有太多的中資，那就必須透過管理，並利用台灣的優勢，同時吸引中國以外的資金及人才，進入台灣的自貿區，而所謂「『洗產地』，不是可以更加顯示『Made in Taiwan』比『Made in China』附加價值更大、品質更高嗎？」

此文一出遭PTT網友狂轟，「這人也是都不懂 還敢出來講」、「講啥鬼啊」、「真的要洗產地喔？台灣中小企業要不要表態一下？」、「說個笑話：連勝文談專業」、「結果勝文也覺得自經區是為了MIC洗MIT，真誠實」。

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