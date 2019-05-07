國民黨為自經區拖花媽下水 陳菊還原真相、批KMT「政治目的」

2019-05-07 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後力推設立自經區，國民黨人士也紛紛幫腔，還有人挖出宣稱6年前時任市長陳菊的致詞片段，並指花媽曾說自經區是城市轉型的好機會等言論。對此，臉書粉專「陳菊（花媽）」今稍早也做出回應表示，作為卸任高雄市長，「有責任也有義務把過去所推動的政策說明清楚」。

陳菊表示，「在2014年，我們擔心當時國民黨中央政府急於向中國傾斜、靠攏的自經區規劃，會把高雄變成中國的加工出口區，反而對正在經濟轉型的高雄帶來嚴重傷害」，所以市府提出「三要一不要」原則。

陳菊解釋，該原則包括「要金融服務、要港區再造、要產業轉型，不要傷害農民的『農業加值』」，並指「必須符合程序公開透明以及建置產業、就業衝擊保障配套等原則，違反這些原則的自經區規劃我們絕對不能接受」。

陳菊接著直言，「在中美貿易戰爭持續升高時刻重提自經區的主張，對台灣國內產品出口反而容易產生不利影響」，並點名「尤其南部是鋼鐵產業重鎮，這類產品一直是美國持續關注的項目」。

陳菊認為，「不同時空、不同目標的政策主張，不應該相提並論」，她批國民黨「刻意選在美中貿易戰升高的此時推動過去自己放棄推動的法案，除了政治目的、除了引發又一波的口水戰，我們實在看不出來對國家發展有何助益」。

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