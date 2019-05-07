自經區、自貿港區差很大！ 一張表告訴你

2019-05-07 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫，昨（6日）在臉書針對自經區議題發文，事後卻被桃園市長鄭文燦批評「把自經區和自貿港區搞混」。對此，有PTT網友製作自經區和自貿港區的對照表格，說明兩者差異性。

圖中顯示，自經區在許多項目都有出現鬆綁，甚至不受規範的情況發生，例如在行政院能自行訂定「引進事業」的範圍，無須經過立法院審議；此外，針對目前「兩岸人民關係條例」中未准許進口的中國物品，自經區卻允許進口並予以加工；甚至，在勞工保障方面，也沒有和自貿港區一樣提出相關規定。

此文一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「後門大開」、「說好的利大於弊呢」、「法規那麼鬆好扯」、「實際上自貿港區就很足夠了啊，韓就真的只是單純想幫中國開後門才提的」、「自經區可以僱用大量中國勞工，而這些勞工會不會有藉工作之名混進來的解放軍呢？木馬屠城大家沒聽過嗎？這種人員的鬆綁才是重中之重啊」。

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