自經區擬開放830項中國農產品 包括中國豬肉

2019-05-07 15:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕早在前總統馬英九時代通過的「自由經濟示範區特別條例」草案，以及國民黨立委今年又提案的版本，兩者都要開放目前管制的中國830項農產品，除了常聽到的花生、紅豆外，水果包含香蕉、鳳梨、芭樂，畜產品中國豬、牛和羊也都在其中，根據最新農業統計，自經區將直接衝擊台灣農業2017億產值。

馬英九時代的自經區特別條例草案中規定，以及現在國民黨立委版本，都要讓原本管制的中國830項農產品，給予「零關稅」進口進入自經區，如果生產成為非管制產品，在農委會同意下即可內銷，即使生產成為管制產品不能內銷，但也能掛上MIT名號，「零出口稅」外銷。

830項中國管制農產品包含畜產品牛、豬、羊等等，農產品花生、紅豆、稻米、香蕉、鳳梨、蜜棗、芭樂、芒果、荔枝，雖然就算開放後，因為中國是非洲豬瘟疫區，中國豬肉會受到動傳法規定無法輸入，但是仍有許多民眾相當擔心會有其他疫病漏洞。

農業學者不斷提出警訊，認為對台灣農業會有相當大的衝擊，包含進口國外原料如果品質不佳，將重創台灣品牌、國外進口農產品免稅會打擊台灣農產原物料生產，以及加工品回頭內銷，打擊本土農業，而且根據最新農業統計，自經區將直接衝擊我國農業產值2000億以上。

農委會主委陳吉仲昨天在臉書直播時以花生和紅豆舉例，兩者在台灣生產後7成以上都是做加工使用，中國的花生出口價格每公斤35.4元，台灣產地價68元；中國的紅豆出口價33元，台灣產的紅豆每公斤84元；茶的價差更大，中國每公斤140元，台灣產地價584元，價差達4倍，如果開放這些管制的中國農產品進口，都恐取代台灣的農產品作為原料的出口品。

自經區衝擊台灣農業的產值到底有多大，陳吉仲昨天也指出，農業一年總產值5451億元，投入加工用的農產品總產值2017億元，佔比達37％，由農產品投入生產製成的油脂、罐頭食品、冷凍食品、調味品、乳製品等加工品，年產值約6096億，這些食品約有799億的出口值。

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