盧侃侃而談自經區 議員條列式打臉轟外行：賣掉台中你賠得起？

2019-05-07 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨表示，若在台中規劃自經區，除境內關外、降低關稅外，還要加上「百分百採購台灣原物料」、「雇用一定比例的台灣人才」，別讓國外產品轉口至台，貼個標籤又出去，以及「自經區產品只准出口、不准內銷」等條件。對此，台中市議員黃守達今在臉書貼出長文，並指「自稱財經立委」的盧，對自經區「顯然外行」，更嗆她「把台中都賣掉了你賠得起嗎？」

黃守達表示，原本以為「比起跳針發大財」，盧可展現「不一樣的高度」，然而卻「不得不打臉」她的錯誤發言。黃稱經一一檢視後，他發覺盧說的條件，不只「與國民黨版的《自由貿易經濟特區特別條例》草案內容不符」，又「兩岸經貿國際局勢嚴重違背」。

黃守達解釋，針對「百分百採購台灣原物料、雇用一定比例的台灣人才」，綜觀國民黨版《自經條例》全文，「沒有一條有強制」前述所言，意即「這兩點完全於、法、無、據」，並批盧「要嘛不用功，要嘛就是說謊」。

至於「不要讓國外產品轉口到台灣來，貼個標籤就又出去，大量運用本地材料、人才，可以達到加值效果」的說法。黃守達引述經部相關法條規定說明，並進行簡易翻譯，即「自經區廠商的貨品，就算原料和零件主要從中國進口，如果附加價值率有35%來自台灣，只要是在台灣完成加工製造，這個貨品就能取得台灣製造（MIT）的證明」，然而《自經條例》「毫無特別規範」，「只要中國的原材料或零組件，狹著便宜優勢大量進入自經區，那完全有可能發生『MIC變MIT』的慘劇」。

再者為「自經區產品只准出口、不准內銷」，黃守達提到，盧說對了「在自經區內的稅率較低，等於生產成本較低，准許內銷就會排擠台灣的產業」，但她搞錯的是，「根據《自經條例》第9條與第42條的搭配，只要農委會核准，農產品就有可能大量內銷」，並指設立自經區目的在吸引外資設廠，區內將原料加工後再出口，且因有錢賺、有利潤，可能會想要變內銷，而利潤來自「租稅減免」。

黃也以花生為例，若中國將大量便宜貨拿來當原料加工，農委會再准許這樣的農產加工品內銷，恐嚴重衝擊我國的花生產業，並指類似情況「完全可能」發生；「假設，真的再次政黨輪替，我們真能信賴國民黨的農委會可以做好把關嗎？想想台中市農業局最近才搞砸國際蔬果科際博覽會，我們真的能放心嗎？」

黃守達說，不僅如此，還有區內區外不公平競爭、區內自由金流配套不足洗錢防治、租稅優惠引發國際制裁、海關管控貨物流及產地標誌、醫療教育法規鬆綁、架空土地計畫環評程序等問題，盧均「隻字未題（提）」，並控盧先前被問過自經區議題不只一次，但她「從頭到尾都不願正視問題」。

黃守達直批，「什麼都不懂，還敢連署支持國民黨版的《自由貿易經濟特區特別條例》草案。把台中都賣掉了，盧秀燕你賠得起嗎？」

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