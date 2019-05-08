黃國昌被約戰 連勝文酸：輸過一次應該不敢單挑了

2019-05-08 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量議員黃捷日前因質詢高雄市長韓國瑜時一戰成名，昨國民黨甚至召開記者會嗆黃捷要「多做homework」，宣戰舉動引起時代力量主席黃國昌反嗆「有種派韓國瑜出來辯」，藍營簡榮宗接下戰帖，邀請黃國昌來場君子之辯，連勝文也轉貼該篇貼文，嘲諷黃國昌過去曾輸給簡榮宗，應該不敢跟一對一單挑。

黃國昌昨日在臉書PO文怒嗆「應該多做homework的是國民黨」，更表示「國民黨有種就派韓國瑜出來辯，我隨時候教」，甚至加上馬英九與郭台銘一起組隊幫忙也可以，他還是隨時候教，PO文幾小時後就引來簡榮宗約戰。

簡榮宗寫道「不得不說，國昌兄其實還蠻照顧小朋友的，黃捷因為質詢自經區爆紅之後，被藍營立委提出相關數據挑戰；他可能擔心黃議員招架不了，所以馬上跳上火線，很有老大出面罩小弟的態勢。」

不過簡榮宗認為，應該也不用到韓市長或郭董事長出馬的層級，既然黃國昌是現任立委，2人又在同一選區，就來場君子之辯。

該篇約戰文也被連勝文分享力挺，他寫道「黃國昌委員應該不敢跟簡榮宗律師一對一單挑吧？黃之前的選罷法官司，在法庭中辯論就已經輸給簡律師一次了！」嘲諷意味十足。

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