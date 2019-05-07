黃國昌嗆「有種派韓郭馬來辯」 陳宜民：代表時力選總統？

2019-05-07 18:12

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委陳宜民上午在記者會就自由貿易經濟示範區議題為高雄市長韓國瑜辯護，並向時代力量高雄市議員黃捷喊話「要多做homework」；時代力量立委黃國昌在臉書反嗆「國民黨有種就派韓、郭、馬組隊辯論，隨時候教」。陳宜民下午在臉書回應，「黃委員是想代表時代力量選總統？」

陳宜民指出，黃國昌點名跟高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前總統馬英九辯論，有一半是國民黨總統初選可能人選，黃國昌想跟他們辯論，恐怕無意中透露想代表時代力量參選總統、挑戰國民黨候選人的心思，現在最緊張的應該是蔡英文總統。

陳宜民指出，比起農委會迴避監督、消失的1900萬元網軍預算，韓國瑜顯然已經很負責，更重要的是農委會到底怎麼使用公帑，到底有沒有網軍都說不清楚，請黃捷拜託時代力量黨團一起監督「消失的預算」，看看是誰把納稅錢搬走了。

陳宜民還說，黃捷畢竟剛當選議員，可能還沒有清楚理解立委與市長的職權差異，自己擔任過韓國瑜市長選舉期間發言人，但不是他的幕僚、不會為他準備備詢資料，高雄市政府有許多專業幕僚會做，自己單純是就事論事。

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