吳敦義承認有給經費！他轟韓國瑜：連下台承諾都是唬爛？

2019-04-26 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（26日）表示，如果國民黨主席吳敦義選前有拿4千萬競選經費給他，他就辭掉高雄市長。吳敦義下午坦承，去年的選舉經費高雄市的有佔一部分。對此，韓國瑜則表示自己要消化資訊，明天再統一回答。有粉專針對此事怒轟：「韓國瑜，你連下台的承諾，都是唬爛的嗎？」

國民黨前立委蔡正元爆料，表示吳敦義選前籌了4千萬給韓國瑜。韓國瑜今早受訪時動怒回批，這是錯誤資訊，如果吳敦義有拿4千萬給他，「我可以辭掉高雄市長」！吳敦義下午被問及選前的募款是否變成韓國瑜的競選經費？吳敦義表示，高雄市的有佔一部分，被問及「所以有給韓國瑜嗎？」吳敦義說，自己當過8年半高雄市長，會要求一些當地的企業朋友給一些資源，「這是有的」，雖不清楚總數是多少，但「有捐是事實」。

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」晚間發文表示，「記者問韓國瑜是否要下台，韓國瑜說他明天再回答，隨即快閃離開」，打馬悍將不滿怒轟「韓國瑜，你連下台的承諾，都是唬爛的嗎」？

該貼文中，網友也紛紛留言表示「他會說我幕僚拿， 但是我不清楚」、「所以我就覺得奇怪？為什麼一碗滷肉飯加一瓶礦泉水，還可以一場又一場的造勢活動」、「明天星期六，鐵定又練龜息大法」、「有沒有就一句話啊，還要明天？」、「有拿錢還要裝可憐，能撈就撈」、「可憐的高雄人」。

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