韓國瑜否認拿4000萬 蔡正元：企業家看吳敦義面子贊助韓

2019-04-26 14:23

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前重砲抨擊黨內高層權貴、密室政治，昨天引來前國民黨政策會執行長蔡正元質疑，並爆料韓國瑜競選高雄市長時，還是國民黨主席吳敦義靠個人力量募款4000萬元交給韓國瑜作競選經費，韓國瑜今日上午嚴正否認，強調若有就辭市長職務，蔡正元中午接受廣播節目專訪時則稱，當時確實有許多企業家在吳敦義號召下幫忙韓，每個企業家不是給很多，一起湊出來4000萬，這些人全都是看吳敦義的面子贊助韓。

他還說，韓國瑜應該跟吳敦義說謝謝，這是人之常情，也是理所當然，如果沒說謝謝，他覺得很奇怪。

對於韓國瑜用辭去市長證明個人清白，蔡正元說，他尊重韓的說法。

對於主持人問，當時是否吳敦義一次拿4000萬給韓國瑜，蔡正元指出，吳敦義不可能有4000萬元，而且吳也沒給韓錢。

主持人追問，4000萬是「社會財」？蔡正元連說4個「對」，並稱許多企業家在吳敦義號召下幫忙韓，一起湊出來4000萬。

蔡正元還說，對於韓國瑜的說法，他基本上沒有什麼特別意見，因為自己不是與韓國瑜爭逐權力中人，他只想呼籲韓國瑜與郭台銘、朱立倫、王金平等人，應該多給吳敦義一點尊重，對整個國民黨接下來的路會走得比較穩一點。

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