4千萬羅生門 韓國瑜：消化資訊明天回答

2019-04-26 17:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今早霸氣回應，如果選前國民黨主席吳敦義有拿4千萬競選經費給他，他可以辭掉高雄市長，但吳敦義下午表示，去年的選舉經費高雄市的有佔一部分，比較艱困的地區多一點。對此，韓國瑜今天傍晚表示他要消化資訊，明天統一回答。

國民黨前立委蔡正元爆料，指吳敦義忍辱負重，選前籌了4千萬給韓國瑜。但韓國瑜今早受訪時動怒回批，這是錯誤資訊，如果吳敦義有拿4千萬給他，他可以辭掉高雄市長。

4千萬羅生門愈演愈烈，蔡正元今天下午又解釋說，這筆錢是很多企業家在吳敦義號召下，一起湊出來，看吳敦義面子贊助韓國瑜。

媒體今天下午也詢問吳敦義，選前的募款是否變成韓國瑜的競選經費？吳敦義回答說，高雄市的有佔一部分，比較艱困的地區多一點，這是有的，但他也沒有經手過，他真的不知道數字，他也不知道到底多少錢。

韓國瑜今天都在高雄市議會，參加氣爆專案報告，傍晚結束議程時，媒體詢問他對蔡正元及吳敦義最新說法的看法？

韓國瑜表示，他一整天都在議會備詢，「感覺思想前不著村、後不著店，每天有這麼多訊息，我先消化一下資訊，明天統一回答」。

媒體又追問：「可不可以先簡單回應？」韓國瑜說：「不知道訊息怎麼回答，這時候突如其來表述，並不是非常得宜的一件事情，讓我消化一下資料」，隨即快閃離開議會。

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