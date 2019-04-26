蔡正元稱吳敦義給4千萬競選 韓國瑜怒批：若有就辭高雄市長

2019-04-26 10:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨前立委蔡正元爆料，指選前國民黨主席吳敦義籌了一筆錢（4千萬）給韓國瑜，韓國瑜今天受訪時動怒回批，這是錯誤資訊，如果吳敦義有拿4千萬給他，他可以辭掉高雄市長。他並要求蔡正元拿出證據，不要為黑而黑。

韓國瑜表示，「不知道蔡正元這句話從哪裡來的，如果你不喜歡韓國瑜，你討厭韓國瑜，請你舉出韓國瑜的弱點，沒有問題，我會改。」

韓國瑜說，「但你冒出吳敦義的4千萬，我在這裡鄭重宣布，這是錯誤資訊」，「如果吳敦義有拿4千萬給我，我可以辭掉高雄市長，代表我的人格不容這樣懷疑，蔡正元請你拿出證據。」

韓國瑜指出，他到美國之前，杜紫宸說他寫一封信給吳敦義，希望吳徵召他選總統，他澄清絕無此事，杜馬上道歉，說要來高雄當志工半年。

韓國瑜批說，「不要為黑而黑，有什麼意義呢？你要拿出證據來，我講的愛與包容不是無限的，不是黑韓國瑜的，不是你怎麼黑、怎麼踹、怎麼咬都沒關係。」

相關新聞請見

為了國民黨「這堆神明」 蔡正元為吳敦義抱屈

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/