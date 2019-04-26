拿4千萬給韓國瑜？吳敦義：有捐是事實但我沒經手

2019-04-26 16:30

〔記者陳昀／台北報導〕前國民黨立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元交給高雄市長韓國瑜作為競選經費，但韓國瑜今天嚴詞否認說，若吳真的拿錢給他就辭市長；吳敦義下午出席活動被問及此事時回應，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手，「絕對沒有從我手中拿多少錢給某位縣市長候選人」。

吳敦義下午出席啟智協會會員大會暨育智獎頒獎典禮，會前被問及此事表示，自己當了2年多黨主席，每個月都借錢，有時3000多萬元，選舉可能多一點、4000多萬元，但他從來不經手，都是找願意借款的朋友到中央黨部，由行管會主委邱大展及副主席暨秘書長曾永權接手處理，並開立借據，「現金、支票我都不經手」。

被問及「所以有給韓國瑜嗎？」吳敦義說，自己當過8年半高雄市長，會要求一些當地的企業朋友給一些資源，「這是有的」，台商也會捐款，高雄當然也包含一部份，這是很自然的事情，但「我絕對沒有從我手中拿多少錢給某位縣市長候選人，這我是不做的」。

被追問「所以蔡正元說謊嗎？」吳敦義說，自己不可能調查別人捐多少錢，也查不到總數，更不知道風從哪裡來，但「有捐是事實」。

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