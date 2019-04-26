韓國瑜陷4千萬醜聞 陳其邁：典型的國民黨權貴鬥爭

2019-04-26 19:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜和國民黨主席吳敦義之間爆出4千萬元的紛爭，韓國瑜指明天才會針對此事說明，但今晚在高雄大學參加演講的行政院副院長陳其邁指出，這就是典型的國民黨權貴鬥爭。

陳其邁表示，目前還無法確認此事的真假，但當事人應該講清楚，也看得出來國民黨競爭愈來愈激烈，又有程咬金殺出，過程讓人霧裡看花，如果有牽涉到金錢的指控，讓人擔心國民黨又走回過去權貴、密室老路，國民黨應開大門、走大路，把事情攤在陽光下講清楚，才能有助國民黨內部的改革。

針對韓國瑜幾乎沒有參加過行政院會的爭議，陳其邁以台中市長盧秀燕為例，讚許她常常參加行政院會，並即時反應台中市政的狀況，「中央與地方合作才是符合人民的期待」，希望韓有空要多參加，努力拚市政讓高雄更好。

陳其邁也指出，韓花了很的時間在兩岸、政治或選舉上面，期待韓能落實「經濟一百、政治零分」的政見和承諾，市長的責任就是要把市政做好，才能讓高雄更好。

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