韓國瑜、郭台銘相爭總統！ 美媒曝國民黨敗選關鍵

2019-04-20 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜和鴻海集團董事長郭台銘，已經被視為國民黨內熱門總統候選人，雙方粉絲互相選邊站，在台灣掀起「韓流」與「台風」的對抗現象。美國媒體認為，如果國民黨排除徵召韓國瑜，郭台銘又無法贏得選民支持，國民黨明年可能就無法贏得選戰。

《外交政策》（Foreign Policy）的評論指出，許多總統大選民調都顯示韓國瑜高居首位，但郭台銘突然在本週宣布投入國民黨總統初選，一個是動員基層的專家，一個是自上而下指揮的實業家。郭台銘的個人財富與他在中國的業務密切相關，因此會質疑他的投資是否會使他容易受到政治影響或勒索。韓國瑜同樣也與中國靠攏，曾經公開表態承認「九二共識」。

文中提到，除了韓國瑜和郭台銘，前新北市長朱立倫與前立法院長王金平也投入國民黨總統選戰，隨著郭台銘加入選戰，任何不公的提名過程都可能破壞黨的團結，並可能使國民黨輸掉大選。

韓國瑜不能參加國民黨總統初選，因為這將使他面臨拿高雄當踏腳石的批評，這讓郭台銘擁有優勢，但問題在郭台銘是否能在民調領先韓國瑜，如果國民黨排除徵召韓國瑜，郭台銘又無法獲得選民支持，對民進黨相對有利，國民黨可能無法在明年選戰獲勝。

評論認為，在未來幾週或幾個月內，國民黨總統候選人必須清楚表達對兩岸關係的看法，並提出振興台灣經濟的具體建議，同時還要面對中國試圖使用多種形式的影響下，來解決維護台灣安全利益的棘手問題，國民黨內部的任何分裂都會成就民進黨贏得選戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/