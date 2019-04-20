徵召韓初選 郭台銘：正面迎接挑戰

2019-04-20

〔記者卓怡君、施曉光、陳昀／台北報導〕原本外界以為鴻海董事長郭台銘參選，使得徵召韓國瑜計畫生變，但國民黨主席吳敦義昨日提出徵召或特邀韓國瑜參加初選機制仍是比較公道的方式；對此，郭台銘在臉書回應：「我會在國民黨初選過程中，盡全力在所有黨員及社會大眾面前，證明我是最適合的人選。」

「盡全力證明我是最適合人選」

郭台銘表示：「從商四十五年來，正面迎接挑戰是我的人生信念。對一個初次參選的政治素人，我唯一的思維就是參與公平、公正、公開的競爭程序，得到的勝利果實才是珍貴的。」

郭台銘強調，非常樂見吳主席廣邀賢才，藉由開放的競爭，讓所有優秀的同志都有機會參與初選，感謝吳主席幫忙國民黨找回黨魂。希望經由好的制度，讓所有愛中華民國的人團結在一起。他會在初選過程中，盡全力在所有黨員及社會大眾面前，證明自己是最適合的人選。

拱郭卡韓？ 吳敦義、郝龍斌急撇清

郭台銘投入國民黨總統初選後，吳敦義與副主席郝龍斌都被質疑扮演「拱郭卡韓」的角色，吳、郝兩人昨均否認。吳敦義受訪時強調，郭台銘宣布參選前，並沒有告訴黨部，「我們是看到晚報與即時新聞報導」，才知道郭台銘是受媽祖託夢要參選。

對於外界解讀郭台銘的參選，是吳敦義與前總統馬英九為了「卡韓」，吳澄清說，他在十七日頒發榮譽狀給郭台銘，只是為了感念郭在民國一○五年無息借款給國民黨，不是配合郭宣布參選而安排，且那個場合也是在中常會結束後，就是刻意不要與表揚郭台銘一事連結，完全沒有幫郭做球的意思。

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